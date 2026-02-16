Peso arranca la semana con ganancias y en espera de publicación de datos económicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.06%, cotizando alrededor de 17.16 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocando un máximo de 17.19 y un mínimo de 17.14 pesos por billete verde.



Parte del comportamiento del peso obedece a que hay poca liquidez en la sesión de este lunes, pues en Estados Unidos los mercados de capitales y de bonos estarán cerrados por la conmemoración del Día del Presidente, de acuerdo con el área de análisis de Banco Base.



“La estabilidad del tipo de cambio también se debe a la cautela del mercado, pues en la semana se publicará información económica relevante”, señaló.



Por ejemplo, en Estados Unidos, se publicará la encuesta semanal de empleo de ADP, así como los pedidos de bienes duraderos, los inicios de vivienda y los permisos de construcción de diciembre.



En México se publicarán las minutas del último anuncio de política monetaria del Banco de México, que será relevante para evaluar la probabilidad de recortes adicionales de la tasa de interés en los próximos meses.



“Por su parte, se publicarán la Encuesta Mensual de Servicios y la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, ambas al mes de diciembre. El mismo día se publicará el Indicador Oportuno de la Actividad Económica para enero”, sostiene el análisis de Banco Base.