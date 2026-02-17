Goldman Sachs dejará de valorar la raza u orientación sexual de los candidatos a su consejo

El emblema del banco Goldman Sachs en una pantalla en el interior de su sede en Nueva York. Foto: Google Maps

MADRID (EUROPA PRESS).- El banco estadunidense Goldman Sachs está sopesando prescindir de los criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) a la hora de valorar la aptitud de futuros candidatos para su consejo de administración.

Según adelantó The Wall Street Journal citando a personas conocedoras del asunto, la entidad está estudiando el viraje a raíz de la solicitud presentada el pasado septiembre por la National Legal and Policy Center, centro sin ánimo de lucro contrario al DEI.

De salir adelante la medida, Goldman Sachs obviaría la raza, la identidad de género o la orientación sexual, así como otros factores, al realizar nuevas designaciones de directivos, según han explicado las fuentes.

Así, el banco dirigido por David Solomon se uniría a otras firmas financieras, como Citigroup, Bank of America o Wells Fargo, que han eliminado o reducido sus objetivos DEI a raíz de la oposición del Gobierno de Estados Unidos a este tipo de medidas.