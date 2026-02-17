Incertidumbre económica mantiene detenido al nearshoring: Canacintra

SALTILLO, Coah., (apro) .- El vicepresidente de Nearshoring de Canacintra nacional, Jaime Guerra Pérez, afirmó que la incertidumbre económica mantiene frenado el proyecto de inversiones en la rama. Estimó que las condiciones podrían recuperarse a partir del segundo trimestre del 2026.

El representante del sector empresarial en el país dijo que se esperaba fomentar el nearshoring para atraer capital privado extranjero y con ello generar empleo, pero la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos provocó que el proyecto se detuviera.

“Sí está frenado porque el nearshoring es la atracción de empresas al mercado más grande que es Estados Unidos, y vemos que esta incertidumbre de los aranceles y la revisión del tratado comercial. Hay empresas asiáticas y sabemos que el problema más fuerte de Estados Unidos es China, entonces lo que está haciendo es poner barreras aduaneras para empresas chinas a fin de que no crezcan, pero bueno está India y Corea", señaló.

Guerra Pérez sostuvo el 2025 prácticamente se perdió para atraer las inversiones en esta estrategia y consideró que hasta después del mes de junio se podrían hacer nuevos análisis de las condiciones económicas.

"Yo no creo que vaya a desaparecer el tratado. No le conviene Estados Unidos y el más afectado de la separación del tratado no es México porque las empresas ya están aquí. El problema va a ser que si pone aranceles y quita el tratado se van a encarecer los productos para los americanos, y aquí en México no va a pasar nada porque no vamos a perder los empleos y las plantas no se van a ir. Además, a Trump le faltan dos años y medio y el nuevo presidente puede volver a hacer el tratado y cambiarle todas las reglas" dijo.

Sin embargo, reconoció que para el sector empresarial la incertidumbre se mantiene hasta que no se defina la situación del tratado.

Consideró que quizá en el segundo semestre del año podrían existir condiciones más claras, y con ello darle la seguridad a las empresas para que lancen sus proyectos, los cuales están detenidos por la incertidumbre generada por Estados Unidos.

Coahuila era uno de los estados que le apostaba a esta estrategia de buscar inversiones extranjeras, por su cercanía con dicho país, pero también uno que ha perdido empleos, a pesar de la recuperación de 11 mil en el mes de enero.