Pemex desembolsó 1.2 mil millones de pesos en pagos no justificados a Grupo Carso de Slim en 2024

AMLO y Slim durante un desayuno en Palacio Nacional el 27 de diciembre de 2021. Foto: @lopezobrador_

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y todavía bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó pagos en exceso a empresas de Carlos Slim, a través de su conglomerado Grupo Carso, por trabajos en el Campo Quesqui.

De acuerdo con la última entrega de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó pagos en exceso por 1.2 mil millones de pesos.

Pemex pagó más horas de operación de lastrabarrenas, herramientas utilizadas en perforación, de las que realmente quedaron acreditadas en los reportes diarios.

“Los resultados se refieren a pagos en exceso por los siguientes importes: 1.2 mil millones de pesos en las partidas números 86 y 87 referentes a trabajos con lastrabarrenas en el contrato número 423114810, por diferencias entre la cantidad de lastrabarrenas por hora estimadas y pagadas contra las comprobadas mediante los reportes elaborados por la entidad fiscalizada”, se lee en el documento oficial.

En el contrato número 423114810 participa Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V, que es subsidiaria de Grupo Carso, el conglomerado industrial de Slim.

La Auditoría también identificó un exceso de pago por 36.6 millones de pesos en dos partidas relacionadas con fluido de control perdido e inyección de nitrógeno en el contrato número 641001805, con participación de las subsidiarias GSM – Bronco, S.A. de C.V; también propiedades de Slim.

Asimismo, se observó una partida relativa a libranza operativa en el contrato número 641003806, con la empresa Perforadora Integral de Oriente Ixachi, S.A. de C.V., vinculada a José Miguel Bejos, identificado públicamente como cercano a Enrique Peña Nieto y señalado como uno de los contratistas favorecidos durante el sexenio de López Obrador.

Slim se quejaba de faltas de pagos

En septiembre de 2025, el hombre más rico de México se quejó que Pemex mantenía adeudos con Grupo Carso por los trabajos realizados en los campos Quesqui.

En un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía precisó los saldos pendientes, aunque sin detallar los montos ni el año al que corresponden.

“A través de contratos de servicios con Pemex en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados”, señaló Grupo Carso.