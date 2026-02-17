Peso pierde ante fortaleza económica en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso abrió la jornada con una depreciación de 0.23%, cotizando alrededor de 17.21 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.16 y un máximo de 17.22 pesos por billete verde.

De acuerdo con Grupo Monex, el peso opera bajo presión y se ubica en el 8° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

El dólar presenta una tendencia alcista por los datos económicos en Estados Unidos.

Por ejemplo, destaca el cambio semanal de las nóminas de ADP, que mostraron un crecimiento a 10.3 mil empleos, frente al dato previo de 7.8 mil puestos, lo que se alinea con la reciente estabilización del mercado laboral.

Por otro lado, el índice manufacturero de Empire State se ubicó en 7.10 puntos durante febrero, desde los 7.70 del mes previo, pero superó a las previsiones del mercado de una caída a 6.40 puntos.

Este indicador, que mide la actividad manufacturera en el estado de Nueva York, se mantuvo en terreno positivo y mejor de lo esperado, lo que también respaldó la fortaleza del dólar.