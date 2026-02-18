La probable continuidad del T-MEC impulsa al peso

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.09 por ciento, cotizando alrededor de 17.11 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.15 y un nuevo mínimo en el año de 17.08 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, esta es una situación no vista desde el 3 de junio del 2024.

“Con lo anterior, el peso mexicano ha ganado terreno en 8 de las últimas 9 sesiones, acumulando una apreciación de 2.23% o 39.1 centavos en ese periodo”, señaló.

Además, parte del comportamiento del peso es impulsado porque México se mantiene atractivo porque hay una baja probabilidad de que Estados Unidos abandone el T-MEC y ante la percepción de que el Partido Republicano podría perder fuerza en el Congreso en las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

Se suma que el representante comercial, Jamieson Greer, señaló en una entrevista que están abiertos a modificar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, a pesar de que los calificó de exitosos.

“La Casa Blanca podría moderar su retórica proteccionista debido a las elecciones intermedias programadas para noviembre”, sostiene el análisis.

Positiva la reunión

Otro factor que se toma en cuenta es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con miembros del gabinete de Canadá y con los ministros de Comercio y de Agricultura y Agroalimentación de ese país.

“Oficialmente la reunión tuvo como objetivo mejorar la integración económica entre ambos países. Sin embargo, se envía una señal de cooperación en la antesala de la revisión del T-MEC programada para julio de este año, lo que podría contrarrestar esfuerzos de la administración de Estados Unidos por llevar a cabo negociaciones de forma independiente”, sostiene el documento.