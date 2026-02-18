Plata logra autorización como banco después de tres años de auditorías

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que su fundador salió de Rusia y de tres años de auditorías y procesos regulatorios, Banco Plata obtuvo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para iniciar operaciones como Institución de Banca Múltiple en México.

De acuerdo con información del nuevo banco, fue la tarde de este 18 de febrero cuando recibió la notificación oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La autorización implica que la empresa cumplió con revisiones de capital, controles internos, prevención de lavado de dinero y requisitos tecnológicos.

Banco Plata operará bajo un modelo digital, no contará con sucursales físicas y concentrará su atención en canales remotos, con servicio las 24 horas vía telefónica y mediante el chat incorporado en su aplicación.

“Esta autorización marca el inicio de un año en el que se hará evidente la transición de la banca hacia un modelo verdaderamente digital. Estoy convencido de que la tecnología que hemos desarrollado en Plata marcará un precedente que fomentará mayor digitalización bancaria y, a su vez, mayor inclusión”, señaló Neri Tollardo, cofundador y CEO de Banco Plata.

Hasta ahora, Plata ha mantenido un solo producto en el mercado, una tarjeta de crédito que cuenta con 3 millones de clientes activos en México.

Con su transición a banco, se prevé que amplíe su cartera de productos. La nueva figura le abre la puerta para ofrecer cuentas de depósito, créditos adicionales, productos de ahorro y otros servicios financieros.

Un sistema sólido en México

De acuerdo con Nedi Tollardo, México cuenta actualmente con un sistema sólido de escrutinio para el sector bancario.

Además, sostuvo que el modelo permite la incorporación de nuevos jugadores digitales que llegan a fomentar la competencia y, por lo tanto, un mayor acceso a la banca.

“El nivel de escrutinio y los procesos por parte de las autoridades reguladoras para llegar hasta este punto son las principales razones por las que el sector bancario en México se ha mantenido como uno de los más sólidos y fuertes del mundo”, agregó Tollardo.