EU insiste en que hay una red de fraude vinculada al CJNG mediante tiempos compartidos en Nayarit

Kovay Gardens, un resort de tiempos compartidos ubicado al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle.. Foto: Página de Kovay Gardens

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por sexta ocasión consecutiva el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos volvió a señalar que hay una red de fraude en México vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta vez, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 24 sujetos por integrar un esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”. Sin embargo, del lado mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sostiene que la red es más amplia y alcanza a 31 personas y entidades.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se trata de cinco personas físicas y 19 personas morales controladas por el CJNG.

“La acción de hoy marca la sexta ocasión en que OFAC sanciona a personas vinculadas directa o indirectamente con las actividades de fraude de tiempos compartidos del CJNG, resultando en la designación de más de 90 personas y entidades hasta la fecha”, se lee en el documento del Departamento del Tesoro.

Según la investigación estadunidense, el corazón del esquema se ubica en Nayarit y Jalisco. En esta ocasión se identificó como primer punto a Kovay Gardens, un resort de tiempos compartidos ubicado al noroeste de Puerto Vallarta, en La Cruz de Huanacaxtle.

Kovay Gardens utiliza tácticas engañosas, incluidas llamadas automatizadas para atraer a posibles compradores a presentaciones, donde emplea prácticas de venta engañosas para persuadirlos.

“Por ejemplo, Kovay Gardens promete falsamente que los propietarios pueden generar ingresos alquilando sus semanas no utilizadas. Además, participa en otros esquemas, como el sobrecargo sistemático a tarjetas de crédito. Tras estos fraudes iniciales, Kovay Gardens comparte su base de datos de clientes con centros de llamadas controlados por el CJNG que llevan a cabo fraudes de reventa, re-renta y re-victimización descritos anteriormente”, sostiene.

En esta red también participa la red corporativa Rivera Miramontes del empresario mexicano Carlos Humberto Rivera Miramontes, compuesta por 13 empresas. Dos de ellas, Punto 54, S.A. de C.V. y High Land Park, S.A. de C.V., afirman operar en el sector turístico.

Otras tres empresas que participan en esta red y que señalan dedicarse a actividades inmobiliarias, son Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.; Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V.; y VG Desarrollos de la Bahía, S.A. de C.V.

Además, se identificaron a otras cuatro empresas que presuntamente operan en el sector de servicios financieros, estas son Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V.; Deep Blue Servicios, S.A. de C.V.; Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V.; y Reef Administración Avanzada, S. de R.L. de C.V.

La estructura incluye también una empresa de servicios empresariales (Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V.), una sociedad controladora (Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V.) y una empresa de combustibles (Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V.).

A ello se suma Hotel Management International, LLC, entidad con sede en Texas propiedad de Rivera Miramontes.

Nayarit, el punto de control de los narcos

El Departamento del Tesoro sostiene que las operaciones de fraude de tiempos compartidos en Nayarit están controladas por operadores del CJNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Flores Silva”, recordó.

Los lugartenientes de Flores Silva que recaudan pagos de los centros de llamadas en Nayarit, incluidos aquellos vinculados a Kovay Gardens, son Oscar Enrique Jiménez Tapia (alias “Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias “Tolin”).

Tolin tiene vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes (alias “Mencho”), líder máximo del CJNG, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 15 millones de dólares.

Subordinados a Tagayas se encuentran Jonathan Faustino Ríos González (alias “Johnny Hood”) y José Eduardo Palacios Rodríguez, quienes operan centros de llamadas de fraude de tiempos compartidos para el CJNG.

También en esta red participan tres empresas inmobiliarias propiedad de Palacios Rodríguez, estas son, Constructora Palacios PV, S.A. de C.V.; Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V.; y Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raíces, S.A. de C.V.

“OFAC también sancionó a Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de R.L. de C.V., club deportivo propiedad de Tagayas”, se lee en el documento.

Hay más personas en esta red

Mientras Washington identificó 24 sujetos en esta sexta ronda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que son más quienes integran esta red y que ya fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.

Son siete sujetos adicionales, seis personas físicas y una persona moral, vinculados al núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación que tuvo participación bilateral.

“Asimismo, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a sus atribuciones legales”, señaló la autoridad mexicana.