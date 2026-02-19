Más dinero entra a Estados Unidos y el peso cae frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inició con una depreciación de 0.19 por ciento, cotizando alrededor de 17.24 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango entre 17.19 y 17.28 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el dólar avanza por cuarta sesión consecutiva, alcanzando un máximo no visto desde el 9 de febrero y acumulando una ganancia de 0.79% en ese periodo.

La razón principal está en la política monetaria de Estados Unidos.

La ganancia del dólar se debe a la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal, las cuales reflejaron un tono restrictivo. Cuando el banco central estadunidense mantiene una postura dura frente a la inflación, los mercados anticipan tasas de interés altas por más tiempo, lo que fortalece al dólar.

“En las minutas destacó que los oficiales le están dando mayor importancia a los riesgos al alza en los precios, lo que significaría que estarían de acuerdo con mantener la tasa sin cambios o inclusive aumentarla”, sostuvo el documento.

Se suma que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó que los inversionistas extranjeros compraron un total de 1.55 billones de dólares en activos financieros estadunidenses en 2025, aumentando desde los 1.18 billones observados en 2024.

Del total, 658.5 mil millones de dólares se destinaron a acciones, mientras que 44.2 mil millones a bonos y notas del Tesoro, lo que confirmó que los inversionistas continúan viendo al mercado estadunidense con seguridad y liquidez.

“Este aumento en activos financieros estadunidenses contrasta con la percepción que se tenía a inicios del año, de que los inversionistas extranjeros podrían abandonar al mercado estadunidense y al dólar como activo refugio”, apuntó el documento.

La explicación, añadió Banco Base, es que muchos inversionistas aprovecharon la debilidad que mostró el dólar durante el año pasado para comprar activos estadunidenses a precios más bajos, anticipando una recuperación posterior.

“Todo esto sucedió a pesar de que, en medio de la disputa con Groenlandia, varios fondos de inversión, como Stichtin Pensioenfonds, el mayor de Europa, redujo sus exposiciones en notas y bonos del Tesoro el año pasado”, indicó Banco Base.