jornada laboral

Sólo un día de descanso y se amplían horas extras: rechazan propuesta laboral de la 4T

El Frente Nacional por las 40 Horas expuso a Movimiento Ciudadano y al PT sus argumentos en contra de la iniciativa oficial para reducir la jornada de trabajo
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Economía
lunes, 2 de febrero de 2026 · 21:27

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el Frente Nacional por las 40 Horas resulta preocupante la propuesta presentada por Morena y por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el planteamiento no garantiza una mejora real en las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

A través de un análisis presentado a diputados de Movimiento Ciudadano y al Partido del Trabajo, la organización detalló los puntos que generan mayor inquietud. 

Entre ellos, señaló que la iniciativa únicamente propone un día de descanso a la semana, que la reducción de la jornada laboral a 40 horas se difiera hasta el año 2030 y que, además, se amplíe a 12 el número de horas extras permitidas por semana.

Desde el análisis del Frente, estas disposiciones no representan un avance en la protección de los derechos laborales ni en la conciliación entre la vida personal y el trabajo, uno de los objetivos “centrales de la demanda histórica por la jornada de 40 horas”.

“Este Frente está absolutamente en contra de lo propuesto por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños”, señaló la organización.

Durante la reunión en la que se presentó el análisis, el Frente Nacional por las 40 Horas expuso sus argumentos ante legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, quienes coincidieron en el rechazo a la propuesta enviada por el partido gobernante.

“La diferencia es tan grande que no se puede votar así”, aseguró Patricia Mercado,

 

 

La legisladora se referió específicamente a la ausencia de dos días de descanso en el documento impulsado por Morena.

En el mismo sentido, Lilia Aguilar reconoció su desacuerdo con el planteamiento actual. “Yo no estoy de acuerdo”, afirmó.

Más de
jornada laboral 40 horas reforma laboral

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias