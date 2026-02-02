Sólo un día de descanso y se amplían horas extras: rechazan propuesta laboral de la 4T

Protesta en contra de la propuesta laboral oficialista este lunes en el Senado. Foto: Facebook Frente Nacional Por Las 40 Horas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el Frente Nacional por las 40 Horas resulta preocupante la propuesta presentada por Morena y por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que el planteamiento no garantiza una mejora real en las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

A través de un análisis presentado a diputados de Movimiento Ciudadano y al Partido del Trabajo, la organización detalló los puntos que generan mayor inquietud.

Entre ellos, señaló que la iniciativa únicamente propone un día de descanso a la semana, que la reducción de la jornada laboral a 40 horas se difiera hasta el año 2030 y que, además, se amplíe a 12 el número de horas extras permitidas por semana.

Desde el análisis del Frente, estas disposiciones no representan un avance en la protección de los derechos laborales ni en la conciliación entre la vida personal y el trabajo, uno de los objetivos “centrales de la demanda histórica por la jornada de 40 horas”.

“Este Frente está absolutamente en contra de lo propuesto por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños”, señaló la organización.

Durante la reunión en la que se presentó el análisis, el Frente Nacional por las 40 Horas expuso sus argumentos ante legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, quienes coincidieron en el rechazo a la propuesta enviada por el partido gobernante.

“La diferencia es tan grande que no se puede votar así”, aseguró Patricia Mercado,

Las y los activistas de @YoXLas40Horas2 han persistido en la causa de todas las formas, en los foros del gobierno, en los que organizamos como @BancadaNaranjaD, en la protesta en calle y en la movilización en redes sociales.



Hoy les recibimos para intercambiar puntos de vista,… pic.twitter.com/UAPQNkO3CO — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) February 3, 2026

La legisladora se referió específicamente a la ausencia de dos días de descanso en el documento impulsado por Morena.

En el mismo sentido, Lilia Aguilar reconoció su desacuerdo con el planteamiento actual. “Yo no estoy de acuerdo”, afirmó.