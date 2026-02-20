Peso gana tras datos de la economía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso abrió la sesión con una apreciación de 0.15%, cotizando alrededor de 17.22 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió entre un máximo de 17.28 y un mínimo de 17.18 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, parte del comportamiento del peso responde a la publicación en México del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) correspondiente a diciembre de 2025, un dato que funciona como una estimación temprana sobre el desempeño de la economía antes de que se conozcan las cifras definitivas del Producto Interno Bruto (PIB).

El indicador fue revisado al alza, pasando de un crecimiento mensual de 0.16% a uno de 0.24%.

Con ello, el PIB del cuarto trimestre de 2025 habría mostrado un crecimiento trimestral de 0.87%, cifra cercana a la estimación oportuna del PIB que anticipó un avance de 0.79%.

“Por lo anterior, es probable que la revisión del PIB del 2025 que se publicará el próximo lunes 23 de febrero muestra pocos cambios respecto a la estimación preliminar, con un crecimiento en el año entre 0.7% y 0.8%”, señaló el análisis.

A ello se suma que el PIB de los Estados Unidos en el cuarto trimestre creció 1.42% a una tasa trimestral anualizada, una cifra menor al 4.37% registrado en el tercer trimestre.

Con ello, en todo 2025, el PIB estadounidense creció 2.17%, desacelerándose frente al crecimiento de 2.79% observado en 2024 y ubicándose como el menor avance desde 2020.

Para los mercados financieros, un menor dinamismo económico en Estados Unidos suele moderar la fortaleza del dólar.

“Donald Trump señaló en su red social que el PIB del cuarto trimestre se vio afectado por el cierre de gobierno”, sostiene el análisis.