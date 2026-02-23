Captura de “El Mencho” no resuelve todo el problema de inseguridad, pero ayuda en la economía: CCE

En diferentes hechos de violencia, varios camiones y urbanos del servicio público fueron atacados e incendiados por hombres armados en diferentes puntos del puerto de Acapulco, Guerrero. Foto: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, no “resuelve todo” el problema de inseguridad que enfrenta el país, aunque sí representa un paso en la ruta para construir paz y, además, puede tener efectos positivos económicos, como en la revisión y discusión del T-MEC.

Durante el lanzamiento de la Plataforma Innova Fest 2026, el empresario señaló que el sector privado respalda al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en esta acción, al considerar que fortalece el Estado de Derecho y envía una señal positiva frente a la delincuencia organizada.

A la par, sostuvo que, desde la representación empresarial seguirán insistiendo en la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en todo el país, debido a su impacto directo en la actividad económica, la movilidad y las operaciones productivas.

Sabemos que este solo hecho no resuelve todo y hay mucho que trabajar y como ciudadanos lo que le pedimos a la autoridad es que nos dé las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito y es precisamente la construcción de la paz lo que nos parece que debe ser la prioridad del gobierno”, señaló en entrevista con medios.

Medina Mora explicó que las reacciones del crimen organizado tras el abatimiento de su líder ya han generado afectaciones económicas en 20 entidades del país. Aunque no dio a conocer las cifras, indicó que el balance de pérdidas económicas se presentará próximamente, una vez que se tenga claridad sobre el alcance de las interrupciones.

“La expectativa es que simplemente el día de hoy se continúe quitando los bloqueos que se pusieron el día de ayer y que tengamos ya a partir del día de mañana en los estados más afectados ya la circulación normal, el transporte, las escuelas y los trabajos de manera normal”, dijo.

Coordinación con Estados Unidos y T-MEC

El presidente del CCE señaló que este evento de abatimiento también se enmarca en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente en los temas de seguridad que han adquirido mayor peso en la relación económica y comercial entre ambos países.

“En el plan de seguridad el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado precisamente acción del gobierno mexicano para controlar el tráfico de la droga, pero también el gobierno mexicano ha solicitado que el gobierno en Estados Unidos impida el tráfico de armas”, sostuvo.

Señaló que cualquier mejora en materia de seguridad contribuye a fortalecer el ambiente de negocios y puede beneficiar la revisión del T-MEC, al generar mayores condiciones de estabilidad para las empresas, las inversiones y las cadenas productivas que operan en América del Norte.