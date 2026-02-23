Citi vende otro 24% de Banamex por 43 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Citi, la empresa vinculada al caso Oceanografía, anunció la compra del 24% de Banamex por parte de varios inversionistas institucionales y family offices, en una operación valuada en 43 mil millones de pesos.

“Bajo los acuerdos respectivos, los compradores se han comprometido a adquirir, en total, 24 % (499 millones de acciones) de las acciones ordinarias de Banamex (...) esto implica un precio a valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas, sujeto a ajustes de precio de compra habituales”, detalló la firma en un comunicado emitido este 23 de febrero.

Los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como General Atlantic, para quien esta adquisición representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha; Afore SURA, miembro de SURA Asset Management; Banco BTG Pactual; Chubb, actual socio para la distribución de seguros de no vida.

También incluye a los fondos gestionados por Blackstone; Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority (QIA).

Previamente, la agencia de noticias financieras Bloomberg reportó que en esta operación estaban interesados en participar dos coceos de Televisa, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.

De acuerdo con la transacción, las participaciones accionarias de cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4.9%.

“Las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026”, recordó Citi.

En la transacción, el grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP funge como asesor legal en Estados Unidos, mientras que Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., y White & Case, S.C. participan como asesores legales mexicanos.

Estas operaciones se suman a la inversión de capital realizada en diciembre de 2025, cuando el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y su mayor accionista privado individual, adquirió el 25% de participación.

Con la operación anunciada, Citi habrá vendido el 49% de Banamex y no prevé ventas adicionales en 2026.