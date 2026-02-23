Ebrard: el fin de “El Mencho” da certidumbre a la economía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya sido abatido genera certidumbre y representa un factor que puede beneficiar económicamente al país, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Luego de guardar un minuto de silencio por los integrantes de la Guardia Nacional y por las personas que perdieron la vida este 22 de febrero, el funcionario señaló que el operativo no solamente tiene implicaciones en materia de seguridad, sino que envía una señal institucional sobre la capacidad del Estado para hacer valer la ley.

“Demuestra la fortaleza del Ejército Mexicano, del Estado mexicano. Demuestra que nuestro país está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana", dijo en entrevista con medios, al concluir su participación en el lanzamiento de la Plataforma Innova Fest 2026.

El secretario explicó que la aplicación del Estado de Derecho tiene efectos directos en la economía. Y es que la seguridad es un elemento a considerar para el desarrollo de la actividad comercial, la confianza de inversionistas y el funcionamiento de las cadenas logísticas.

“Bueno, primero de seguridad. Y después económica y comercial. Hay un gran respeto en toda la región internacional (...) Mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”, sostuvo.

Al mismo tiempo, Ebrard señaló que se solidariza con las familias de las personas que perdieron la vida durante esta acción.

“Por eso he tenido un minuto de silencio”, sostuvo.