El peso se debilita tras operación contra “El Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició con una depreciación de 0.45%, al cotizar alrededor de 17.21 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió entre un mínimo de 17.10 y un máximo de 17.22 pesos por billete verde.

De hecho, el peso se ubicó como la divisa más depreciada del día. Casas de análisis coincidieron en que detrás del ajuste cambiario está un aumento en la aversión al riesgo hacia México, provocado por los eventos de violencia registrados desde el domingo en distintas zonas del país.

Por ejemplo, para el área de análisis de Banco Base, el nerviosismo responde a que persiste la incertidumbre sobre la duración e intensidad de los eventos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Lo que es negativo para el desarrollo con normalidad de la actividad económica en México”, sostiene el análisis.

Y es que, cuando crece la percepción de riesgo, suele reflejarse primero en el tipo de cambio.

Sin embargo, la caída de la moneda mexicana se amortiguó parcialmente por comentarios positivos desde la administración de Estados Unidos, que señalaron colaboración con las autoridades mexicanas en las operaciones que se han llevado a cabo en el país.

“En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, la cooperación en combate al crimen organizado y seguridad fronteriza ha evitado aranceles más agresivos en contra de México y a su vez, reduce el riesgo de que Donald Trump realice comentarios negativos”, sostiene Banco Base.