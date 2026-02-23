Empresarios piden presencia permanente de fuerzas de seguridad tras el operativo contra “El Mencho”

Uno de los vehículos incendiados en Puerto Vallarta . Foto: Cuartoscuro / Héctor Colin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Poco a poco se han sumado más voces del sector empresarial que señalan que las afectaciones continúan tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y que ya se refleja en la operación cotidiana de las empresas en el Bajío y el occidente del país.

De hecho, las cúpulas empresariales han comenzado a pedir que la presencia de elementos de seguridad no sea temporal, sino permanente, para garantizar la continuidad de las actividades económicas y el libre tránsito en la región.

Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha insistido en la necesidad de mantener bajo resguardo las vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permiten la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región Bajío-Occidente.

Y es que estas zonas concentran corredores industriales estratégicos, actividad manufacturera ligada al T-MEC y una parte importante de la proveeduría nacional.

La organización empresarial subrayó “que la estabilidad y el libre tránsito son condiciones indispensables para preservar la confianza, la inversión y el empleo”, elementos que suelen ser especialmente sensibles cuando se presentan episodios de violencia o interrupciones en la movilidad.

“Además, hacemos un llamado a las autoridades para que refuercen la presencia institucional y las acciones preventivas necesarias, a fin de salvaguardar la integridad de la población y evitar afectaciones negativas a la economía local”, sostiene.

En la misma línea, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) pidió que las acciones de coordinación en materia de seguridad “se mantengan de manera permanente”, con el objetivo de consolidar la tranquilidad social y evitar que la incertidumbre se traduzca en menores ventas, cierre temporal de negocios o disminución en la actividad comercial.

“La Confederación considera que el esfuerzo institucional en curso contribuye a fortalecer la seguridad pública y, con ello, avanzar en la reducción de delitos que lastiman de manera directa a la población y al tejido productivo, particularmente la extorsión, que afecta de forma sensible a familias, comercios y negocios de proximidad”, sostiene.

A este posicionamiento se sumó la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que reiteró que la protección de las personas debe ser la prioridad absoluta y la base sobre la cual se sostienen tanto la actividad económica como la cohesión social.

“Por ello, más allá de los sucesos coyunturales que se han registrado (...) estas acciones fortalecen la legalidad, renuevan la confianza en nuestras instituciones, refuerzan la certidumbre para invertir y favorecen el desarrollo económico y social del país”, sostuvo la organización empresarial.

Siguen los bloqueos

Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que tiene conocimiento de que los bloqueos continuaron este 23 de febrero, afectando el libre tránsito y poniendo en riesgo la integridad de las personas.

“La CMIC refuerza su labor de orientación y apoyo a las empresas y trabajadores del sector”, sostuvo el organismo.

Al tiempo que emitió recomendaciones para sus afiliados, como permanecer en casa o en los lugares de trabajo, limitar traslados a los estrictamente necesarios en las zonas afectadas y atender exclusivamente la información oficial emitida por las autoridades.