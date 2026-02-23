FEMSA reporta 200 incidentes en Oxxo por la narcoviolencia

Una sucursal de Oxxo en Puerto Vallarta . Foto: Cuartoscuro / Héctor Colin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de la respuesta violenta del crimen organizado al operativo que terminó en el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, FEMSA informó que se registraron 200 incidentes en sus tiendas y estaciones Oxxo.

Por medio de un comunicado, que es uno de los primeros balances corporativos que dimensionan el impacto de la jornada de violencia en el Bajío y Occidente del país, la compañía detalló que además de los daños operativos también se reportaron colaboradores heridos, aunque no precisó el número total.

“En FEMSA activamos de inmediato nuestros protocolos de seguridad. Nuestra prioridad es la integridad de nuestros colaboradores y clientes”, sostuvo la empresa.

La compañía detalló que, pese a la magnitud de los hechos, ningún cliente resultó lesionado. Además, se llevaron a cabo cierres preventivos en diversos estados del país.

La empresa añadió que este 23 de febrero inició la reapertura en la mayoría de las zonas afectadas.

“Según las condiciones lo permitan, y mantenemos un monitoreo constante de la situación”, sostuvo.