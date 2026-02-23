Violencia tras operativo contra “El Mencho” golpea a la Bolsa; caen aerolíneas y aeroportuarias

Edificio sede de la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después del operativo que terminó en el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) cerró la jornada de este 23 de febrero con pérdidas, esto porque distintas emisoras, en especial las vinculadas al sector aeroportuario y aéreo, resultaron afectadas.

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC perdió 1.12% respecto a la sesión del viernes 20 de febrero, para cerrar en 70,633.77 puntos.

La caída fue impulsada por las empresas aeroportuarias y aéreas. Por ejemplo, Volaris cerró con un precio de 16.24 pesos, lo que significó una pérdida de 6.36% y una caída de -1.11 puntos (al corte de las 15:20 horas).

También destacó el comportamiento de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que terminó la jornada en 482.94 pesos, con una caída de 5.29% y una pérdida de -27.03 puntos.

Jornada violenta y con vuelos cancelados

Al mismo tiempo que trascendió el abatimiento del líder del cártel del narcotráfico más poderoso del país, se registró una ola de violencia que alcanzó distintas zonas del occidente mexicano, situación que impactó de forma directa la logística aeroportuaria.

Justamente el 22 de febrero, se reportaron diversos eventos en los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, ubicados en la región donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Debido a bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Vallarta, nuestra operación podría verse afectada”, expuso Volaris en un comunicado.

Por su parte, Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que “por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones comerciales del Aeropuerto Internacional de Manzanillo (ZLO) se encuentran canceladas”.