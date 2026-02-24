Fallo de la Corte Suprema contra los aranceles de Trump no pone fin al caos de política comercial

WASHINGTON (AP) — El sorprendente varapalo de la Corte Suprema a los aranceles más amplios del presidente Donald Trump significa que ya no puede sacar de la manga nuevos impuestos a las importaciones a capricho.

Aun así, es poco probable que el fallo de los jueces reduzca la incertidumbre sobre la política comercial de Trump que ha paralizado a las empresas durante el último año.

"Para todos, esto no ha hecho más que complicarse", comentó el abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario comercial de Estados Unidos.

Persisten preguntas desconcertantes: ¿Cómo usará el presidente otras leyes para reconstruir los aranceles que la Corte Suprema anuló, y resistirán esos intentos las impugnaciones legales? ¿Qué significa la decisión para los acuerdos comerciales que Trump obligó a otros países a aceptar, usando como palanca unos aranceles ahora anulados? ¿Pueden los importadores cobrar reembolsos por los aranceles que pagaron el año pasado y, de ser así, cómo?

Luego está la propia imprevisibilidad de Trump. Aunque tuvo semanas para prepararse para un fallo desfavorable de la Corte Suprema, su respuesta fue igualmente caótica: el viernes dijo que usaría otra autoridad legal para imponer gravámenes del 10% a las importaciones de otros países. El sábado lo elevó al 15%.

Normalmente, cabría esperar que aranceles más bajos derivados de la decisión de la Corte Suprema dieran un pequeño impulso a la economía. Pero "cualquier beneficio que se obtenga de eso queda más que compensado por un negativo moderado por el lado de la incertidumbre", señaló Mike Skordeles, jefe de economía estadounidense en Truist, un banco.

Trump busca nuevos impuestos a las importaciones

Los amplios aranceles que Trump justificó en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), principalmente para combatir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos, desaparecieron para siempre. Pero eso no significa que el presidente no pueda invocar otras leyes para reconstruir gran parte de su muro arancelario alrededor de la economía de Estados Unidos.

"Los ingresos por aranceles no cambiarán este año y no cambiarán en el futuro", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con Fox News el domingo.

Trump recurrió a una opción de emergencia inmediatamente después de su derrota el viernes en la Corte Suprema: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15% durante un máximo de 150 días. Pero cualquier prórroga más allá de 150 días debe ser aprobada por un Congreso que probablemente se resista a aprobar un aumento de impuestos a medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

La Sección 122 nunca se ha invocado antes, y algunos críticos sostienen que el presidente no puede usarla como sustituto de los aranceles de la IEEPA para combatir el déficit comercial.

Bryan Riley, de National Taxpayers Union, por ejemplo, argumenta que la Sección 122 está pensada para dar al presidente una herramienta para combatir lo que denomina "problemas fundamentales de pagos internacionales", no el déficit comercial.

La disposición surgió a partir de las crisis financieras que aparecieron en las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar de Estados Unidos estaba vinculado al oro. Otros países se deshacían de dólares a cambio de oro a una tasa fija, lo que ejercía una alarmante presión a la baja sobre el dólar. Pero la moneda de Estados Unidos ya no está vinculada al oro, por lo que la Sección 122 ha quedado "obsoleta en la práctica", escribió Riley en un comentario.

"Dada la cantidad de dinero en juego para las empresas de Estados Unidos, no es difícil imaginar una nueva ola de litigios que ataque la Sección 122 y, de nuevo, busque reembolsos de los aranceles de la Sección 122 recaudados", indicó el abogado comercial Dave Townsend, socio de Dorsey & Whitney.

Una alternativa más sólida es la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974, que da a Estados Unidos un garrote útil para golpear a países a los que acusa de incurrir en prácticas comerciales "injustificables", "irrazonables" o "discriminatorias". En un comunicado el viernes, de hecho, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que el gobierno estaba iniciando una serie de investigaciones bajo la Sección 301 tras la derrota en la Corte Suprema.

Trump invocó la Sección 301 en su primer mandato para imponer amplios aranceles a las importaciones chinas en una disputa por las tácticas agresivas que Beijing estaba utilizando para desafiar el dominio tecnológico de Estados Unidos. Esos aranceles fueron ratificados por los tribunales y mantenidos por el gobierno de Biden.

"Han pasado ocho años y esos aranceles a China siguen aquí", expresó Majerus, de King & Spalding. "Son aranceles persistentes".

La confusión rodea los acuerdos comerciales de Trump

La decisión de la Corte Suprema también plantea interrogantes sobre los acuerdos comerciales desequilibrados que Trump negoció el año pasado, usando la amenaza de aranceles potencialmente ilimitados bajo la IEEPA para arrancar concesiones a socios comerciales de Estados Unidos, desde la Unión Europea hasta Japón.

¿Intentarán los países echarse atrás en sus compromisos, ahora que la amenaza de aranceles de la IEEPA ha desaparecido?

El acuerdo comercial de la Unión Europea con Trump ya está en pausa en medio de la confusión tras el fallo de la Corte Suprema y la decisión de Trump de responder con el arancel global del 15% de la Sección 122.

Los legisladores europeos retrasaron el lunes una votación para ratificar el pacto con el fin de buscar aclaraciones. Les preocupa que el nuevo impuesto a las importaciones de Trump se sume a los aranceles de "nación más favorecida" que Estados Unidos cobra bajo las normas preexistentes de la Organización Mundial del Comercio, y eleve los aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones de la Unión Europea por encima del 15% que los europeos habían aceptado el año pasado.

"Un acuerdo es un acuerdo", dijo el portavoz de la Comisión, Olof Gill. "Así que ahora simplemente le estamos diciendo a Estados Unidos que depende de ustedes mostrarnos claramente qué camino están tomando para cumplir el acuerdo".

Luego está Reino Unido, que había alcanzado un acuerdo con Trump el año pasado para aranceles del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos. ¿De verdad pasarán al 15%?

Aun así, los analistas comerciales en gran medida esperan que los socios comerciales de Estados Unidos se mantengan en los acuerdos que alcanzaron con Trump el año pasado. Por un lado, Estados Unidos podría asestarles aranceles elevados bajo la Sección 301, que son potencialmente ilimitados, por violar acuerdos comerciales.

"Van a ser bastante reacios a agitar las aguas con sus acuerdos", dijo Majerus. "Las violaciones de acuerdos comerciales pueden ser una base para tomar medidas bajo la 301. Así que se podría ver a la Sección 301 convertirse en un mecanismo de cumplimiento" para Estados Unidos.

"Confiamos en que todos los acuerdos comerciales negociados por el presidente Trump seguirán en vigor", afirmó Greer en su comunicado.

Un proceso de reembolso enrevesado

En su fallo, la Corte Suprema ni siquiera se molestó en decir qué ocurriría con todo el dinero recaudado por los aranceles de la IEEPA, 133.000 millones de dólares hasta mediados de diciembre. Dejó el enrevesado asunto de los reembolsos a los importadores —pero probablemente no a los consumidores— en manos de tribunales inferiores y de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que recauda los impuestos a las importaciones. Pero es probable que se vean desbordados —cientos de empresas ya están en fila para recuperar su dinero— y los reembolsos podrían tardar meses o años en pagarse.

"Todo esto va a ser un desastre", dijo Majerus.

Es posible que el Congreso ordene a Aduanas adoptar un "enfoque fácil de 'un clic' para los reembolsos", escribieron los estrategas Thierry Wizman y Gareth Berry, del banco de inversión Macquarie. De lo contrario, advirtieron, el gobierno de Trump podría "hacer que el proceso de reembolso sea lo más engorroso posible, exigiendo que cada importador presente montones de documentos, si no es que presente una demanda, para recuperar su dinero. Eso sería costoso para las empresas".