Muerte de “El Mencho” fortalece a Sheinbaum rumbo al T-MEC, pero revive riesgos económicos: UBS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La muerte de Nemesio Oseguera, mejor conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, puede jugar como punto a favor para México rumbo a la revisión y renegociación del T-MEC, aunque al mismo tiempo abre un panorama interno más complejo en términos económicos y sociales, consideró el banco suizo UBS.

En un análisis publicado este 24 de febrero, la institución financiera sostuvo que la operación realizada por las Fuerzas Armadas mexicanas durante el fin de semana fue bien recibida por las autoridades estadounidenses, esto derivado de que la inseguridad se ha colocado como un punto importante dentro de la discusión comercial entre ambos países.

De acuerdo con el documento, el hecho de que inteligencia de Estados Unidos pudiera haber sido utilizada en el operativo refleja un mayor nivel de cooperación en materia de seguridad entre ambas naciones y, al mismo tiempo, marca un cambio en la estrategia del actual gobierno mexicano.

“También subraya el abandono por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de la política de su predecesor de ‘abrazos, no balazos’ frente a los cárteles (...) Esta mayor disposición para enfrentar directamente el narcotráfico podría convertirse en un factor positivo para México en las próximas negociaciones del T-MEC”, se lee en el documento.

Sin embargo, el análisis expone que los efectos dentro del país son más inciertos, y es que si bien la acción puede generar señales positivas hacia el exterior, las consecuencias económicas y sociales podrían ser más difíciles de contener.

“Prueba de ello son los actos violentos perpetrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación en alrededor de 20 estados mexicanos en menos de 24 horas”, sostiene.

Aunque el reporte de UBS no lo desarrolla en detalle, distintas voces del sector empresarial mexicano han comenzado a señalar afectaciones operativas tras el abatimiento del líder criminal, particularmente en regiones clave para la producción y el comercio nacional.

Por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha insistido en la necesidad de mantener bajo resguardo las vialidades, carreteras, comercios y establecimientos que permiten la movilidad, el intercambio y la actividad económica de la región Bajío-Occidente.

El antecedente de otros sexenios

UBS recordó que en México los vacíos de poder dentro del crimen organizado han derivado, en otras ocasiones, en episodios de alta violencia.

El banco recordó como ejemplo el incremento registrado durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), un periodo en el que la confrontación directa con los cárteles elevó los niveles de inseguridad.

El análisis plantea que un escenario similar podría presentarse durante la administración de Claudia Sheinbaum.

“También es importante señalar que, tras ese periodo, los dos predecesores inmediatos de Sheinbaum, los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, redujeron la intensidad de sus acciones contra los cárteles”, sostuvo.