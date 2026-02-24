Violencia en el país sigue afectando al peso tras caída de "El Mencho"

Caos en la central camioneta tras violecia por captura de El Mencho. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la sesión con una depreciación de 0.07%, al cotizar alrededor de 17.28 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango acotado, con un mínimo de 17.24 y un máximo de 17.30 pesos por billete verde.

El comportamiento del peso, explicó Banco Base, se da por segunda sesión consecutiva de depreciación, esto por una mayor aversión al riesgo vinculada a los episodios de violencia que continuaron registrándose en distintas ciudades del país, luego del abatimiento del narcotraficante “El Mencho”.

“La persistencia de estos eventos, sin señales claras de resolverse en el corto plazo, generan incertidumbre sobre la actividad económica. Lo anterior tiende a traducirse en una mayor salida de capitales de activos denominados en moneda local, presionando al alza al tipo de cambio”, señaló el análisis de Banco Base.

En paralelo, Grupo Monex apuntó que el peso retrocede y se ubica en el 13° lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

A la par, agregó Monex, los inversionistas evalúan los datos económicos locales, que pueden inclinar el ánimo del mercado.

Por ejemplo, se presentó en México la inflación de la primera quincena de febrero, que se ubicó en 0.25% quincenal, por debajo del 0.31% previo, aunque superó las previsiones del mercado de 0.21%.

En términos anuales, la inflación general fue de 3.92% y la subyacente, la que suele seguirse con más atención, se colocó en 4.52%.