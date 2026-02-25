Peso pierde tras presentación de la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inició la sesión con una depreciación de 0.07 por ciento, al cotizar alrededor de 17.19 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.13 y un máximo de 17.19 pesos por dólar.

De acuerdo con Grupo Monex, el peso pierde terreno a medida que los inversores evalúan la iniciativa presidencial en México para reformar la ley electoral.

El mercado suele leerlo como termómetro de estabilidad política, reglas del juego y gobernabilidad. En paralelo, se observa un debilitamiento del dólar. Para el área de análisis de Banco Base, el retroceso obedece a factores ligados a la política comercial y a la incertidumbre fiscal en Estados Unidos.

En específico, la administración de Donald Trump ha reiterado su intención de mantener una postura comercial proteccionista a través de medidas arancelarias alternativas. Esta postura se da en un momento en el que se impugna la decisión de la Suprema Corte de invalidar los aranceles implementados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

A esto se suma la incertidumbre sobre la estabilidad de las finanzas públicas de Estados Unidos.

“Ayer en su discurso, Donald Trump propuso una medida fiscal para los trabajadores que no cuentan con planes de jubilación patrocinados por sus empleadores, los cuales podrían tener acceso a nuevas cuentas con ventajas fiscales”, sostuvo el documento de Banco Base.