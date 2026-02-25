Warner abre la puerta a Paramount tras elevar su oferta de compra

MADRID, (EUROPA PRESS) - El consejo de administración de Warner Bros. Discovery (WBD) abrió la puerta a discutir con Paramount Skydance (PSKY) si se puede alcanzar una oferta que constituya una "propuesta superior", tras haber examinado la propuesta revisada remitida por la compañía dirigida por David Ellison que eleva a 31 dólares en efectivo por acción el precio de compra, frente a los 30 dólares anteriores.

El consejo de administración de WBD determinó que la propuesta revisada de PSKY "podría razonablemente resultar en una 'propuesta superior' de la compañía", según se define en el acuerdo de fusión de WBD con Netflix, aunque advirtió de que "no ha determinado" si la propuesta revisada de PSKY es superior a la fusión con Netflix.

Esta oferta revisada incluye un aumento del precio de compra a 31 dólares en efectivo por cada acción de WBD, más una comisión de demora diaria equivalente a 0,25 dólares por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026, así como una comisión regulatoria de 7.000 millones de dólares (5.942 millones de euros) que PSKY deberá pagar en caso de que la transacción no se concrete por cuestiones regulatorias.

Asimismo, la propuesta revisada contempla el pago por parte de PSKY de la comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares (2.377 millones de euros) que WBD debería pagar a Netflix para rescindir el acuerdo de fusión vigente entre ambas empresas.

De este modo, WBD ha indicado que seguirá colaborando con PSKY para determinar si se puede alcanzar una propuesta que constituya una "propuesta superior para la compañía", según se define en el acuerdo de fusión de Netflix.

En tal caso, Netflix dispondrá de cuatro días hábiles a partir de la fecha en que se determinase esta situación para negociar con WBD y proponer cualquier revisión a la transacción.

No obstante, WBD ha advertido de que no se puede garantizar que el consejo concluya que la transacción propuesta por PSKY es superior a la fusión con Netflix ni que de las conversaciones de WBD con PSKY se llegue a un acuerdo o transacción definitivo, por lo que "el acuerdo de fusión de Netflix sigue vigente", y el consejo de administración de WBD mantiene su recomendación a favor de la transacción de la plataforma de Los Gatos y no la retira ni la modifica.

De su lado, Paramount ha celebrado la decisión del consejo de WBD y ha expresado su disposición a seguir colaborando de forma constructiva con el dueño de HBO Max.

En este sentido, recordó que la formalización de una transacción con WBD requeriría que la junta de WBD determine que la propuesta revisada de Paramount es "superior", además del vencimiento del período de comparación de cuatro días hábiles, la rescisión del acuerdo de fusión con Netflix y la firma de un acuerdo de fusión definitivo entre Paramount y WBD.