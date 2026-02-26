Carstens vuelve a México y calla en medio de cuestionamientos a Banxico y acusaciones de narcolavado

CIUAD DE MÉXICO (apro).- En medio del escenario en el que se ha cuestionado la credibilidad del Banco de México (Banxico) y después de meses marcados por los señalamientos de Estados Unidos sobre narcolavado contra tres instituciones financieras mexicanas, Agustín Carstens, exgobernador del banco central, evitó pronunciarse sobre la situación del sector durante su regreso al país, en lo que fue su primera aparición pública en México en el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

A su llegada al evento, el también secretario de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón, acompañado por un equipo de seguridad que empujó a reporteros de la fuente financiera, evitó pronunciarse sobre la coyuntura económica, los cuestionamientos que enfrenta el sistema bancario y los retos de credibilidad que atraviesa el sector financiero nacional, esto a pesar de que actualmente mantiene influencia internacional en materia financiera.

En cambio, durante su participación en el Papalote Museo del Niño, en el marco del Fintech México Festival 2026, el exfuncionario explicó que el desafío actual para México y el mundo, es incorporar nuevas herramientas digitales al sistema financiero, sin comprometer la seguridad ni la confianza de usuarios.

“Realmente el sistema financiero depende de la confianza. Entonces, hay que mantener siempre una cultura que esa confianza esté plenamente ahí todo el tiempo y que no se cuestione”, dijo.

Carstens señaló que actualmente el sistema financiero está obsoleto en materia tecnológica, por lo que tiene que darse una reconfiguración.

“Esa convergencia no la hemos podido lograr en el sistema financiero. ¿Cuál es el sistema financiero al que aspirar como sociedad? Primero un sistema financiero al alcance de todos, el tema de la inversión es muy importante. Segundo, que la persona puede no puede hacer operaciones con todo el mundo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier instrumento”, comentó.