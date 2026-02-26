Netflix se retira de la negociación para adquirir Warner

NUEVA YORK (AP) — Netflix se niega a aumentar su oferta para comprar el negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, en un movimiento sorprendente que, en la práctica, coloca a Paramount en posición de hacerse con el también histórico gigante de Hollywood.

El jueves, después de que la junta directiva de Warner anunciara que la oferta de Paramount, propiedad de Skydance, era superior al acuerdo que había alcanzado con Netflix, el gigante del streaming dijo que el nuevo precio que se requeriría para comprar Warner haría que el acuerdo ya no resultara "financieramente atractivo".

"Creemos que habríamos sido sólidos administradores de las marcas icónicas de Warner Bros.", afirmaron en un comunicado conjunto los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters. "Pero esta transacción siempre fue un 'agradable extra' al precio adecuado, y no un 'imprescindible' a cualquier precio".

Sarandos y Peters también agradecieron a la dirección de Warner. La empresa había respaldado repetidamente el acuerdo que alcanzó con Netflix desde diciembre —e incluso al anunciar la mañana del jueves que la oferta más reciente de Paramount era superior, indicó que su directorio mantenía su recomendación previa a favor de Netflix.

Hasta el momento, Paramount y Warner no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la decisión de Netflix de retirarse. La noticia del jueves se produce después de que Paramount aumentara su oferta rival por la empresa completa a 31 dólares por acción, además de otras revisiones.

Una compra de Warner Bros. Discovery reconfiguraría Hollywood y el panorama mediático en general. Y, a diferencia de Netflix, que solo quería comprar el estudio y el negocio de streaming de Warner por 27,75 dólares por acción, Paramount quiere la empresa entera. Eso significa que HBO Max, títulos de culto como "Harry Potter" e incluso CNN podrían encontrarse pronto bajo un nuevo techo.

En CBS, propiedad de Paramount, se han producido importantes cambios editoriales, en particular con la incorporación de la fundadora de Free Press, Bari Weiss, en CBS News, bajo la nueva propiedad de Skydance. Y si la adquisición de Warner por parte de Paramount tiene éxito, muchos esperan que el alcance de esos cambios crezca.

Una combinación Paramount-Warner también uniría dos de los cinco estudios históricos de Hollywood que quedan en la actualidad, además de sus canales de salas cinematográficas. Más allá de "Harry Potter", películas de Warner como "Superman", "Barbie" y "One Battle After Another" —así como series de televisión exitosas como "The White Lotus" y "Succession"— se sumarían a la biblioteca de contenidos de Paramount.

Actualmente, la lista de títulos de Paramount incluye "Top Gun", "Titanic" y "El Padrino". Y más allá de CBS, posee cadenas como MTV y Nickelodeon, así como el servicio de streaming Paramount+.

Ejecutivos de Paramount han argumentado que la fusión será buena para los consumidores y la industria en general. Pero legisladores y grupos comerciales del entretenimiento han dado la voz de alarma, advirtiendo que una toma de control de Warner consolidaría aún más el poder en una industria que ya está en manos de unos pocos actores importantes. Los críticos dicen que eso podría traducirse en pérdidas de empleos, menos diversidad en la realización cinematográfica y, posiblemente, más dolores de cabeza para los consumidores, que ya enfrentan el aumento de los costos de las suscripciones de streaming.

En conjunto, esto plantea enormes preocupaciones antimonopolio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya ha iniciado revisiones, y se espera que otros países también lo hagan.

Netflix, Warner y Paramount han pasado los últimos meses en un intenso intercambio público sobre qué acuerdo tiene un mejor camino regulatorio y ofrece más valor para los accionistas de Warner. Y el anuncio del jueves se produjo poco después de que Paramount aumentara las apuestas con su oferta.

Además de aumentar el precio de compra propuesto por Warner, la empresa también aceptó una comisión de terminación regulatoria de 7.000 millones de dólares. Y Paramount se comprometió también a adelantar una "comisión acumulativa" prometida previamente. La empresa había dicho que pagaría 25 centavos por acción por cada trimestre que el acuerdo se prolongue más allá de fin de año. Ahora aceptó pagar esa cantidad si el acuerdo no se concreta para finales de septiembre, indicó Warner.

Pero Paramount está asumiendo miles de millones de dólares en deuda para financiar su oferta. Y el padre de David Ellison, el fundador de Oracle Larry Ellison, respalda fuertemente la oferta para la empresa de su hijo. Fondos soberanos extranjeros también han aportado capital para la oferta, lo que ha generado escrutinio.

Los Ellison también tienen una estrecha relación con el presidente Donald Trump, lo que pone aún más elementos políticos en la cuestión. Previamente, Trump hizo sugerencias sin precedentes sobre su participación para sacar adelante un acuerdo, antes de retractarse de esas declaraciones y sostener que la aprobación regulatoria dependerá del Departamento de Justicia.

El impulso para adquirir Warner también se produce pocos meses después de que Skydance cerrara su propia compra de Paramount, en una polémica fusión aprobada apenas semanas después de que la empresa aceptara pagarle al presidente 16 millones de dólares para resolver una demanda por la edición en el programa "60 Minutes" de CBS. Aun así, Trump ha continuado arremetiendo públicamente contra Paramount y "60 Minutes".