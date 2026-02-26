Peso pierde ante salida de capitales, según datos de Bloomberg

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la sesión con una depreciación de 0.09%, al cotizar alrededor de 17.18 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango entre 17.15 y 17.19 pesos por billete verde.

La depreciación del peso ocurre debido a una mayor aversión al riesgo sobre el país, explicó el área de análisis de Banco Base, al señalar que el mercado continúa incorporando información económica reciente que ha generado preocupación.

Cabe recordar que el día de ayer (miércoles) se publicó la balanza de pagos correspondiente al cuarto trimestre de 2025”, sostiene el análisis.

En ese reporte se observó que la inversión de cartera registró una salida neta de divisas por 14.6 mil millones de dólares en 2025, la mayor desde 2021, acumulando además seis años consecutivos de salidas de capitales.

El dato que más llamó la atención fue el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED).

Según la información, durante el cuarto trimestre de 2025 se registró una desinversión de 5 mil millones de dólares, un hecho sin precedentes desde que inició la serie estadística en 1980.

“Esta caída se explicó principalmente por la reinversión de utilidades, que mostró una salida de 4.1 mil millones de dólares, ligando dos trimestres consecutivos en terreno negativo. Asimismo, las cuentas entre compañías registraron una desinversión de 1 mil millones de dólares en el mismo periodo”, sostiene el documento.

En paralelo, el mercado mantiene la atención puesta en el Banco de México (Banxico), que publicará hoy a las 12:30 horas su informe trimestral.

Este documento es seguido de cerca porque ofrece las proyecciones oficiales sobre crecimiento económico, inflación y riesgos para la economía mexicana.

En el reporte anterior, el banco central proyectó un crecimiento para 2026 de 1.1%, con un rango de 0.4% a 1.8%, mientras que para 2027 estimó un crecimiento de 2.0%, con un rango de 1.2% a 2.8%.