TV Azteca se declara en concurso mercantil, antesala de la quiebra; busca luz verde para no pagar deudas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- TV Azteca, la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, entró a un proceso de concurso mercantil, y que suele ser el paso previo que una empresa toma antes de llegar a la quiebra.

De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa este 26 de febrero, los accionistas aprobaron la reorganización de sus pasivos mediante un concurso mercantil voluntario, con el objetivo de ordenar sus obligaciones financieras bajo supervisión judicial.

Esta estrategia permitirá a la compañía garantizar la continuidad de sus operaciones a largo plazo para seguir cerca de sus audiencias, colaboradores y clientes”, sostiene el documento.

Entre los argumentos que la compañía expuso para tomar esta decisión se encuentran cambios estructurales en el mercado. Por ejemplo, la televisora señaló la transformación del ecosistema publicitario, el crecimiento del mundo digital.

También mencionó la presión derivada del pago de licencias en 2018, el impacto económico de la pandemia de Covid-19 y el pago total de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante este año.

“Adicionalmente al entorno internacional, la empresa enfrentó retos financieros importantes: desde el desembolso de más de 3.8 mil millones de pesos por las licencias en 2018, hasta la pandemia de Covid-19, que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas”, se lee en el texto difundido por la compañía.

La firma también recordó que desde 2021 inició un proceso para reorganizar su deuda en moneda extranjera, un indicio de que la presión financiera no es reciente, sino acumulada.

La empresa informó que en enero liquidó en su totalidad el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), operación que, implicó “otro impacto financiero significativo”.

TV Azteca reconoce que es el último recurso al que acude a una empresa

De acuerdo con el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, el concurso mercantil es una herramienta de última instancia orientada a preservar el valor de la empresa.

“El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago”, sostuvo.

De acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles de México, es una figura que está diseñada para empresas que ya no pueden cumplir regularmente con sus acreedores y buscan una reestructura formal antes de un posible colapso financiero.

Es decir, se le da luz verde a la la empresa para dejar de pagarle a sus acreedores y reestructurar pagos.

Para la calificadora Moody’s, esto se define como la posibilidad de que una entidad no pueda cumplir con sus obligaciones financieras.

Cuando una empresa entra en concurso mercantil, el mercado suele interpretar que enfrenta restricciones severas de liquidez y que necesita renegociar deuda para evitar un escenario más grave.

El antecedente más cercano a TV Azteca, y mediático en México, es el caso de Interjet, que tras declararse en concurso mercantil terminó en quiebra.