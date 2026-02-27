Pemex pierde más de 45 mil mdp en el primer año de Sheinbaum y suma dos años en números rojos. Foto: @SENER_mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2025, el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Petróleos Mexicanos (Pemex) volvió a cerrar en números rojos. La petrolera reportó pérdidas por 45.2 mil millones de pesos, equivalentes a 2.5 mil millones de dólares.

De acuerdo con los resultados financieros del último trimestre del año pasado, presentados este 27 de febrero, la petrolera que ya suma dos años consecutivos de pérdidas, justo en el tránsito entre el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el arranque del nuevo gobierno.

En 2024, último año del gobierno anterior, Pemex registró una pérdida de 780.5 mil millones de pesos. Aunque el saldo negativo de 2025 es menor.

En el detalle trimestral, en el cuarto trimestre de 2025, la pérdida fue de 147 millones de pesos, muy por debajo de los 350.4 mil millones de pesos perdidos en el mismo periodo de 2024.

De acuerdo con el reporte presentado, uno de los factores que generaron pérdidas en 2025 fueron la caída en exploración y extracción.

Menos ventas, menos oxígeno

El informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revela que los ingresos totales por ventas y servicios ascendieron a 1.5 billones de pesos, lo que implicó una caída anual de 8.6%.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, los ingresos por ventas y servicios se ubicaron en 362.4 mil millones de pesos, una disminución de 15.9% respecto al mismo periodo del año anterior.