Pemex vuelve a contratar una empresa de Carlos Slim pese a señalamientos de la ASF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para 2026, ya bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, Petróleos Mexicanos (Pemex) volvió a adjudicar un “proyecto estratégico” de hidrocarburos a una empresa del magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México. Se trata de la misma compañía que fue señalada en 2024, último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por recibir pagos en exceso que no fueron justificados.

Durante la conferencia con inversionistas en español sobre los resultados del último trimestre de 2025, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, presentó los primeros siete contratos adjudicados bajo el nuevo esquema de desarrollos mixtos, figura que surgió a partir de la reforma energética impulsada por la actual administración.

El objetivo, explicó, es combinar capacidades públicas y privadas para impulsar la producción de hidrocarburos.

“Combinamos desarrollo mixto, un tema que permite complementar capacidades financieras, técnicos con la participación de empresas privadas”, expuso el directivo este 27 de febrero.

En la lámina presentada por Pemex, que divide los contratos por campos de hidrocarburos, aparece el campo Macavil, centrado en gas húmedo y condensado.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto registra reservas totales de 409 mil millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas húmedo y 34 MMb de condensado, con una recuperación estimada de 393.2 MMMpc y 27.5 MMb, respectivamente.

El contrato tendrá una vigencia de 20 años e incluye 7 perforaciones y 7 terminaciones, y la empresa adjudicada es GSM–Bronco.

Sin embargo, apenas días antes, en la última entrega de la Cuenta Pública 2024, la ASF identificó un exceso de pago por 36.6 millones de pesos en dos partidas relacionadas con fluido de control perdido e inyección de nitrógeno dentro del contrato número 641001805, en el que participó GSM–Bronco.

La ASF también señaló que otra empresa de Slim participó en trabajos del Campo Quesqui, donde se detectaron pagos en exceso por 1.2 mil millones de pesos.

“Los resultados se refieren a pagos en exceso por los siguientes importes: 1.2 mil millones de pesos en las partidas números 86 y 87 referentes a trabajos con lastrabarrenas en el contrato número 423114810, por diferencias entre la cantidad de lastrabarrenas por hora estimadas y pagadas contra las comprobadas mediante los reportes elaborados por la entidad fiscalizada”, se lee en la Cuenta Pública 2024, presentada el 17 de febrero.

En ese contrato participó Servicios Integrales GSM, S. de R.L. de C.V., subsidiaria de Grupo Carso, el conglomerado industrial encabezado por Slim.