Peso pierde tras presentación de indicadores de exportación

Una casa de cambio en la CDMX . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la sesión con una depreciación de 0.26%, al cotizar alrededor de 17.24 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un mínimo de 17.16 y un máximo de 17.25 pesos por dólar.

La depreciación del peso ocurre al mismo tiempo que el fortalecimiento del dólar, explicó el área de análisis de Banco Base, luego de que en Estados Unidos se publicó la inflación al productor.

Este indicador se ubicó en una tasa de 0.48% en enero, muy por encima de la expectativa del mercado de 0.29%.

Cuando la inflación en Estados Unidos sorprende al alza, los inversionistas tienden a anticipar que las tasas de interés podrían mantenerse elevadas por más tiempo, lo que fortalece al dólar.

Para Grupo Monex, el desempeño del tipo de cambio también está relacionado con la lectura de los indicadores económicos en México, en especial con la balanza comercial de mercancías correspondiente a enero.

En ese mes, las exportaciones totales crecieron a una tasa anual de 8.13%, aunque mostraron una desaceleración frente al crecimiento de 17.19% en diciembre.

Se trata del mayor crecimiento para un mes de enero desde 2023.

En el desglose, las exportaciones petroleras registraron una caída anual de 33.54%, acumulando 10 meses consecutivos de retrocesos, esto marcado por la disminución de la producción petrolera en México y por un menor precio del petróleo respecto a enero de 2025.

El crecimiento de las exportaciones totales, en cambio, se concentró en el componente no petrolero, que avanzó 9.76% anual, su mayor tasa para un mes de enero desde 2023.

Sin embargo, dentro del componente no petrolero persiste el deterioro de las exportaciones automotrices, que cayeron 9.03% anual, su peor desempeño al inicio de un año desde 2022.