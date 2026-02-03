Jamaica se niega a venderle gas LP a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tanquero “Emilia” —buque cubano dedicado al transporte de gas licuado de petróleo (gas LP)— fracasó en su intento de abastecerse en Jamaica, país que le negó la venta del combustible ante la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump, reveló el portal cubano “14ymedio”.

La llegada sin carga del tanquero “Emilia” al puerto Cienfuegos en Cuba, muestra que la crisis energética en la isla atraviesa una nueva etapa de profundización, frente al bloqueo petrolero de Estados Unidos y ante la imposibilidad de conseguir recursos clave para la subsistencia del país, como gas LP.

Cuba produce apenas el 40% del crudo que necesita para su economía, y hasta comienzos de enero dependía de las importaciones de Venezuela, México y Rusia, de acuerdo con datos del mercado difundidos por AP.

El medio de comunicación cubano independiente “14ymedio” confirmó el pasado 1 de febrero que el buque tanquero “Emilia” —que salió de Santiago de Cuba hacia Jamaica para cargar gas LP— regreso a la isla vacío.

El buque llegó a aguas jamaicanas pocas horas antes de que entrara en vigor la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump el 30 de enero de 2026, que sanciona con aranceles a todos los países que envíen combustible a Cuba.

Los datos de seguimiento marítimo confirmaron el fracaso de la operación de “Emilia”. De acuerdo con “14ymedio”, registros de VesselFinder muestran que el “Emilia” nunca llegó a atracar en el puerto de Kingston. Se aproximó con un calado de 8,4 metros y salió con exactamente el mismo calado, lo que indica que no cargó combustible.

Mientras tanto, en la isla caribeña las familias enfrentan apagones constantes y dependen de leña, carbón o electricidad intermitente para realizar actividades domésticas básicas, como cocinar.

De acuerdo con Juan Palop, corresponsal de EFE en Cuba entrevistado por Grupo Fórmula, las personas en Cuba enfrentan grandes dificultades y la situación se tornará crítica en febrero y marzo, de acuerdo con estimaciones de expertos, ya que el gobierno cubano no difunde datos oficiales de sus reservas.

“Con apagones de más de 20 horas al día en amplias zonas del país, la vida económica está paralizada y la vida familiar también”, expresó el periodista de la agencia EFE.

Asimismo, explicó que las condiciones actuales no se deben únicamente a la radicalización del bloqueo ejercido por el gobierno de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas hace un mes.

El bloqueo del petróleo venezolano y las recientes amenazas a otros países para no suministrar crudo a la isla son causas coyunturales, sin embargo, de acuerdo con el periodista, la crisis actual también responde a problemas estructurales, como la falta de inversión y mantenimiento en infraestructura energética.

Asimismo, el corresponsal mencionó que Cuba no tiene suficientes divisas para importar crudo. En este sentido, “14ymedio” informó que Cuba compra el gas LP en operaciones puntuales, sin contratos estables y depende de intermediarios regionales dispuestos a asumir riesgos.

Al respecto, Proceso reveló en su última edición impresa, que México canalizó al menos mil 400 millones de dólares en combustibles a Cuba entre 2023 y 2025 mediante la filial de Pemex, “Gasolinas Bienestar”, creada por Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los informes de la petrolera a la Securities and Exchange Commission (SEC), en Estados Unidos.

Aunque la semana pasada México informó que suspendió los envíos de petróleo a la isla, este martes 3 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que México enviará “ayuda humanitaria” a Cuba esta semana.

Ante la pregunta expresa del reportero, la presidenta negó que la acción pueda generar más tensiones con Estados Unidos, pese a las amenazas de Donald Trump contra los países que apoyen al gobierno cubano.