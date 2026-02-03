Peso gana por la debilidad del dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso registra este 3 de febrero una ganancia de 0.59 por ciento, al cotizar alrededor de 17.31 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión overnight, la cotización del tipo de cambio tocó un mínimo de 17.30 y un máximo de 17.41 pesos por dólar.

De hecho, a la apertura de la sesión americana, el peso se ubica en el quinto lugar entre las monedas de países emergentes con mayores avances frente al dólar.

El dólar, por su parte, recorta parte de las ganancias acumuladas en las últimas dos sesiones, las cuales habían sido impulsadas por datos positivos del sector manufacturero de Estados Unidos, sostiene el área de análisis de Grupo Monex.

En enero, este sector se expandió de manera inesperada a su ritmo más alto desde 2022, apoyado por un repunte tanto en los nuevos pedidos como en la producción.

Adicionalmente, el dólar se debilita este martes ante la incertidumbre generada por el cuarto día consecutivo del shutdown (cierre) administrativo en Estados Unidos y la falta de acuerdos que permitan vislumbrar una reapertura inmediata del gobierno federal.

“Se espera que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes voten hoy un paquete de financiamiento gubernamental previamente aprobado por el Senado”, sostiene el documento.