Sheinbaum tiene la mayor caída de remesas para un inicio de sexenio en lo que va del siglo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En 2025, ya bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, el envío de remesas registró la mayor caída en un primer año de gobierno federal en lo que va del siglo XXI, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Es decir, nunca antes, desde el año 2000, un nuevo gobierno federal había comenzado con una caída tan pronunciada en los recursos que envían los migrantes desde fuera.

Por todo 2025, las remesas enviadas a México registraron una caída anual de 4.6 por ciento, el monto total transferido por los migrantes ascendió a 61.7 mil millones de dólares.

La caída pesa más cuando es una de las variables económicas que Morena ha presumido de manera constante como símbolo de fortaleza social y respaldo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, incluso frente a gobiernos como los de Donald Trump.

Al ordenar los arranques de sexenio de menor a mayor desempeño, el del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por Sheinbaum, se ubica en el último lugar.

En el penúltimo sitio aparece el del priísta Enrique Peña Nieto, quien inició su administración en 2013 con una caída anual de 0.8% en las remesas, año en el que México recibió 23 mil millones de dólares.

Más adelante se encuentra el panista Felipe Calderón, cuyo primer año completo de gobierno, en 2007, reportó un crecimiento anual de 4.4% en las remesas, con un flujo total de 26.6 mil millones de dólares.

Este desempeño ocurrió antes del estallido de la crisis económica global de 2008, que posteriormente impactaría el empleo y los ingresos de los migrantes en Estados Unidos.

En una posición superior aparece Andrés Manuel López Obrador con su Cuarta Transformación. En 2019, el primer año de su sexenio cerró con un incremento anual de 8.2% en las remesas, que sumaron 37 mil 250 millones de dólares.

Este dato fue ampliamente presumido por el entonces presidente, quien subrayó que el crecimiento se daba pese a que Donald Trump se encontraba en su primer periodo en la Casa Blanca, con una política migratoria dura.

En tanto, el mayor crecimiento en un arranque de sexenio corresponde al panista Vicente Fox, quien en 2001 registró un aumento anual de 35.3% en las remesas, con ingresos por 8 mil 895 millones de dólares.

No obstante, se trata del nivel más bajo en monto absoluto dentro de la comparación.