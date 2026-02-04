Del PRI a la banca, José Antonio Meade llega a la presidencia del Consejo de HSBC México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Antonio Meade Kuribeña, excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la institución bancaria informó sobre el nuevo cargo que ocupará quien se desempeñó como secretario de Hacienda durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

“HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”) informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribeña ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”), efectivo a partir del 03 de febrero 2026”, se lee en el documento enviado al mercado.

El nombramiento ocurre después de que, en marzo de 2019, quien fuera candidato presidencial del PRI y que perdió la contienda electoral de 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador, se incorporara al consejo de administración del grupo financiero.

En ese momento, Meade Kuribeña asumió el cargo de director no ejecutivo independiente, además de haber sido designado miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo.