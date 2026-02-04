Megaobras de AMLO no detonan inversión sino migajas para el sur: esto dicen las cifras de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de los proyectos insignia impulsados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Corredor Interoceánico, el Tren Maya y la refinería Olmeca, el sur del país continúa siendo una región menos atractiva para la inversión privada en comparación con el norte de México.

Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, en la que se informó que México cuenta en 2026 con un portafolio de inversiones por 406.8 mil millones de dólares, se detalló que, hasta el momento, en la región sur del país el sector privado ha manifestado interés por invertir 6 mil 185 millones de dólares.

Este monto es resultado del trabajo de los 32 Comités Promotores de Inversiones recientemente creados, por el que se dividieron en tres regiones al país.

En contraste, el norte del país, la región sobre la cual, desde el discurso del llamado primer piso de la Cuarta Transformación, se insistió en la necesidad de diversificar la inversión y no concentrarla únicamente ahí, ya acumula un portafolio cercano a los 40 mil millones de dólares.

Para la región centro, la inversión se estima en 10.6 mil millones de dólares.

Este menor monto de intención de inversión en el sur coincide también con los resultados del Índice de Competitividad Regional (ICR) 2026, publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En este análisis, el organismo señaló que, pese a la puesta en marcha de proyectos emblemáticos de los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, el sur del país sigue siendo la región con el mayor rezago económico y el nivel más bajo de competitividad.

El índice, que se presenta en su primera edición, tiene como objetivo consolidarse como una herramienta de análisis sobre la capacidad de las distintas regiones del país para atraer y retener inversión y talento, dos factores clave para detonar crecimiento y desarrollo económico de manera sostenida.

Marcelo Ebrard saluda a Claudia Sheinbaum durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones. Foto: Miguel Dimayuga

Para evaluar estas capacidades, el ICR incorpora un total de 40 variables, agrupadas en cuatro subíndices enfocados en la atracción y retención de inversión y talento. Además, el estudio analiza seis regiones del país, integradas por entidades que comparten características económicas, geográficas y productivas.

En este ejercicio, las dos regiones con las evaluaciones más bajas son el Istmo, integrado por Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y la región Maya, conformada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En términos de calificación, la región Maya obtuvo 34.19 puntos de un máximo de 100, mientras que el Istmo registró una evaluación aún menor, con 29.66 puntos.

Aumenta inversión

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco del Plan México y de esta Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, el país cuenta con un portafolio de inversiones por 406.8 mil millones de dólares, una cifra superior a la que se había planteado originalmente, cuando se estimaba en casi 368 mil millones de dólares.

Esta meta también rebasa la proyección presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el año pasado, durante la presentación del Plan México, cuando dio a conocer que el país se encontraba a la espera de recibir 277 mil millones de dólares en inversiones.

“La Secretaría de Economía ha estado trabajando de manera importante para que a partir del Plan México tengamos claro cuál es el portafolio de inversión nacional y extranjera. Hemos llegado a contabilizar 277 mil millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México”, dijo desde el Museo de Antropología e Historia.