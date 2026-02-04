Peso pierde ante fortalecimiento del dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 4 de febrero, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.11%, al cotizar alrededor de 17.25 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un mínimo de 17.20 y un máximo de 17.28 pesos por billete verde.

La depreciación del peso ocurre de manera paralela al fortalecimiento del dólar.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, uno de los factores que incidió en este comportamiento fue la publicación de la encuesta ADP de empleo del sector privado en Estados Unidos, la cual mostró que durante enero se crearon 22 mil nuevas posiciones laborales.

A este entorno se sumó que por la tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó a través de redes sociales que ambos países alcanzaron un acuerdo para fortalecer la implementación del Tratado de Aguas de 1944.

El diplomático destacó que el acuerdo contempla la entrega anual de agua, la definición de un plan para atender los compromisos pendientes y la puesta en marcha de un esquema de coordinación mensual continua entre ambos gobiernos.

Johnson subrayó que el acuerdo es una muestra de la colaboración entre México y Estados Unidos, y que la cooperación permite generar resultados que benefician a ambos lados de la frontera, particularmente en regiones agrícolas dependientes del suministro hídrico.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, México entregará 431.5 millones de metros cúbicos de agua por año durante un periodo de cinco años, como parte de los compromisos establecidos en el tratado.

Para Banco Base, “el comunicado es una noticia positiva en el corto plazo, pues reduce el riesgo de amenazas para México desde la Casa Blanca”.

“El año pasado Donald Trump señaló la posibilidad de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas debido al incumplimiento en la entrega de agua bajo el Tratado de Aguas de 1944”, sostuvo la institución.