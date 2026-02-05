En espera de la decisión monetaria de Banxico, el peso se deprecia ante un dólar fortalecido

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En espera de la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), el peso inicia la sesión del 5 de febrero con una depreciación de 0.24 por ciento, al cotizar alrededor de 17.37 pesos por dólar.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 17.29 pesos y un máximo de 17.40 pesos por billete verde.

“La atención ahora se centra en la decisión de política monetaria de Banxico hacia el cierre de la jornada”, señaló un análisis matutino de Grupo Monex.

A este entorno se suman los datos débiles de actividad económica en México, que han generado presión adicional sobre la moneda, sostuvo la institución.

En noviembre, la inversión fija bruta creció 0.4% mensual, moderando su ritmo frente a diciembre, cuando avanzó 0.9 por ciento, mientras que el consumo privado registró una caída de 0.5% mensual, evidenciando un menor dinamismo de la demanda interna.

En tanto, para el área de análisis de Banco Base, el dólar gana fuerza luego de que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, subrayó que es fundamental para el banco central estadunidense preservar su credibilidad y lograr que la inflación regrese a su objetivo en un horizonte cercano.

“Cook destacó que, mientras no exista evidencia más contundente de que la inflación está convergiendo de manera sostenible hacia el objetivo, será apropiado mantener la tasa de interés sin cambios. Esta postura se reflejó en su voto a favor de mantener la tasa sin cambios en la decisión de política monetaria del pasado 29 de enero, al considerar que los riesgos continúan sesgados hacia una inflación más elevada”, sostuvo el análisis.

Los comentarios de Cook se suman a los de otros funcionarios de la Reserva Federal, quienes coinciden en que el combate a la inflación sigue siendo la prioridad principal.