Hacienda cambiará la aleación con la que fabrica las monedas de 10 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que en 2026 cambiará la aleación de las monedas de 10 pesos, lo que permitirá reforzar su seguridad anti falsificación.

A través de sus redes sociales, la dependencia informó que el material con el que se fabrican tendrá algunos cambios para incorporar innovaciones tecnológicas.

“Estas piezas seguirán reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria: optimizar su fabricación, reforzar la seguridad anti falsificación e incorporar elementos tecnológicos más complejos”, se lee en el mensaje publicado en X (antes Twitter).

Asimismo, Hacienda explicó que, como indica el Diario Oficial de la Federación (DOF), la parte central de las monedas de 10 pesos mexicanos “podrá fabricarse con distintas aleaciones (plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel), mientras que el anillo periférico será de bronce-aluminio o acero recubierto de bronce”.

En la publicación en redes sociales, la SHCP también recomendó guardar como recuerdo una de las monedas actuales, ya que irán saliendo de circulación paulatinamente.

Pese a los cambios, la moneda conservará su diseño descrito en el DOF, que establece que la moneda debe tener, en su anverso, el Escudo Nacional con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"; mientras que, en el reverso, en la parte central se debe ubicar el círculo de la Piedra del Sol que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, una referencia al pasado de México.

Asimismo, en el anillo perimétrico se ubicará el símbolo "$10", a la izquierda el año de acuñación y a la derecha el símbolo de la Casa de Moneda de México "Mo". En la parte inferior tendrá la leyenda "DIEZ PESOS".