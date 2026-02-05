México apuesta por minerales críticos “para estar en la mesa, no en el menú”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México firmará un acuerdo multilateral sobre minerales críticos en el que participarán Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, informó la Secretaría de Economía.

A través de redes sociales, el secretario, Marcelo Ebrard, dio a conocer la firma del acuerdo, luego de que el pasado 4 de febrero se informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar en un plan de acción conjunto sobre minerales críticos en el marco del T-MEC.

El funcionario adelantó que el próximo 16 de febrero se sostendrá una reunión con una delegación canadiense para abordar el tema de estas materias primas y que son muy importantes para la industria automotriz, la transición energética y las tecnologías de alto valor agregado.

“Como decía el primer ministro de Canadá, si no estás participando estás en el menú, y nosotros estamos en la mesa”, dijo Ebrard en un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con las bases del plan con la Unión Americana, publicadas por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, ambos países acordaron elaborar este plan sobre minerales críticos en un plazo de 60 días, con el objetivo de definir qué minerales serán considerados estratégicos y así consolidar sus cadenas de suministro y asegurar el abastecimiento de insumos clave para las industrias de México y Estados Unidos.

Inicio de trabajos México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos y Acuerdos multilaterales en la materia : pic.twitter.com/WSsXlVfJow — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 5, 2026

Una lista elaborada por el Servicio Geológico de Estados Unidos en noviembre pasado, a petición del gobierno del presidente Donald Trump, enumera 60 minerales considerados estratégicos para la industria estadunidense. Entre ellos se incluyen aluminio, cobre, litio, carbón, zinc y fosfato, entre otros.

Adicionalmente, Estados Unidos acordó alianzas con 55 socios, entre ellos México, para la creación de una zona comercial preferencial de minerales críticos, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores considerados estratégicamente sensibles y fortalecer la seguridad económica de sus cadenas productivas.

El peso del litio

Previo a este anuncio, Proceso adelantó en enero de 2026 que, de cara a la negociación comercial entre México y Estados Unidos y a la revisión del T-MEC, para el presidente Donald Trump estaba cobrando un peso cada vez mayor la situación del litio mexicano como uno de los puntos sensibles para eventuales modificaciones al acuerdo comercial.

Esto, particularmente por la presencia de China y por el interés del mandatario estadunidense en que México se distancie de la influencia del gigante asiático en el sector de los llamados minerales críticos.

La situación urge también por el antecedente de la empresa china Ganfeng Lithium. En 2024, se dio a conocer que esta compañía inició una demanda en contra de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), derivada de la cancelación de concesiones vinculadas con el Plan Sonora, que se busca la extracción de litio mexicano.

La empresa había pagado en 2022 aproximadamente 253 millones de dólares para completar la adquisición de la firma británica Bacanora Lithium, con lo que buscaba desarrollar lo que sería la mina de litio más grande del mundo.