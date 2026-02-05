Profeco alerta por falla en bolsa de aire en modelo de Seat

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió un llamado a revisión de vehículos Seat por falla en bolsa de aire

Si llegara a activarse, la bolsa de aire marca Takata del lado del copiloto podría desprender fragmentos del generador de gas frontal, alertó la dependencia en un comunicado.

“La Profeco en coordinación con Seat alertan de llamado a revisión para 356 automóviles modelo Exeo año 2011, por fallas en la bolsa de aire (airbag)”, menciona la dependencia.

Al ser activada la airbag marca Takata, detalla, se desprenden fragmentos del generador de gas frontal del lado del acompañante, derivado del deterioro del agente propulsor, lo que provoca lesiones a los ocupantes del vehículo.

Como contramedida, la automotriz sustituirá el generador de gas, sin costo para las y los consumidores, añade la Procuraduría.

Las personas interesadas pueden acudir a los distribuidores autorizados, llamar al número telefónico 800 835 7328 o enviar un correo electrónico a atencion@seat.mx. Asimismo, en la liga https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision.

Por su parte, la empresa contactará a las y los propietarios vía correo postal y hará de su conocimiento el llamado en su sitio oficial http://www.seat.mx/. Esta campaña concluirá el 27 de agosto de 2026, indicó la dependencia.

La Profeco anunció que vigilará que se cumpla la campaña, y recuerda sus canales de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.