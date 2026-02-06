Se dispara la bolsa de EU: el Dow sube mil puntos y bitcoin deja de caer

Un operador financiero en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 6 de febrero del 2026. Foto: AP Foto/Richard Drew

NUEVA YORK (AP) — El mercado de valores de Estados Unidos se recuperó con fuerza el viernes mientras las acciones tecnológicas recuperaban gran parte del terreno perdido a principios de la semana y el bitcoin detuvo su caída, al menos por ahora.

El S&P 500 saltó un 1.7% este viernes y se dirigía hacia su mejor día desde mayo. El Promedio Industrial Dow Jones se disparó 1.102 puntos, o un 2.2%, y superó los 50.000 por primera vez. El compuesto Nasdaq subió un 1.9%, a las 14:30 hora del Este.

Las empresas de chips ayudaron a impulsar el rally y Nvidia saltó un 7.3% para recortar su pérdida de la semana, que al comenzar el día era de poco más del 10%. Broadcom subió un 7.2% y borró por completo su caída de la semana.

Fueron las dos fuerzas más fuertes que impulsaron el S&P 500, y se beneficiaron de las esperanzas de un gasto continuo por parte de clientes que se adentran en la tecnología de inteligencia artificial. Amazon, por ejemplo, anunció el jueves por la noche que espera gastar alrededor de 200 mil millones de dólares en inversiones este año para aprovechar “oportunidades seminales como IA, chips, robótica y satélites de órbita baja”.

Sin embargo, tal gasto pesado, similar a lo que Alphabet anunció un día antes, está generando preocupaciones propias. La pregunta es si todos esos dólares valdrán la pena y crearán ganancias en el futuro. Con la duda persistente sobre eso, las acciones de Amazon cayeron un 7%.

Incluso con el repunte del viernes, el S&P 500 todavía se dirige potencialmente hacia su tercera semana de pérdidas en las últimas cuatro. Además de las preocupaciones sobre el gran gasto en IA por parte de las grandes empresas tecnológicas, cuyas acciones son las más influyentes en Wall Street, las preocupaciones sobre la IA potencialmente robando clientes a las empresas de software también afectaron al mercado durante la semana.

Los golpes para las acciones de software se aceleraron después de que la firma de IA Anthropic lanzara herramientas gratuitas para automatizar cosas como servicios legales.

Bitcoin, mientras tanto, se estabilizó tras una caída de varias semanas que lo había enviado a más de la mitad por debajo de su precio récord establecido en octubre. Subió nuevamente por encima de los 70.000 dólares después de caer brevemente cerca de los 60.000 dólares el jueves por la noche.

Los precios en el mercado de metales también se calmaron un poco. El oro subió un 1.8% para establecerse en 4.979,80 dólares por onza, mientras que la plata añadió un 0.2%.

Sus precios de repente se quedaron sin impulso la semana pasada tras rallies impresionantes, que fueron impulsados por inversores clamando por algo seguro que poseer en medio de preocupaciones sobre la agitación política, un mercado de valores que los críticos llamaron caro y enormes cargas de deuda para los gobiernos en todo el mundo. Para enero, los precios del oro y la plata estaban subiendo tan rápidamente que los críticos lo llamaron insostenible.

En Wall Street, la recuperación de bitcoin ayudó a las acciones de las empresas involucradas en la economía cripto. Robinhood Markets saltó un 13.6% para la mayor ganancia en el S&P 500. La plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase Global subió un 11.4%. Strategy, la empresa que ha hecho un negocio de comprar y mantener bitcoin, se disparó un 24.5%.

Las acciones de las empresas estadunidenses más pequeñas también ayudaron a liderar el mercado, junto con las empresas cuyos beneficios dependen de que los hogares estadunidenses gasten más dinero. Se beneficiaron de datos potencialmente alentadores sobre cómo se sienten los consumidores estadunidenses.

Un informe preliminar de la Universidad de Michigan sugirió que el sentimiento entre los consumidores está mejorando ligeramente, cuando los economistas esperaban ver una caída. La mejora fue más fuerte entre los hogares que poseen acciones, que se están beneficiando del S&P 500 estableciendo un récord a finales del mes pasado.

Sin embargo, el sentimiento "se mantuvo en niveles desalentadores para los consumidores sin tenencias de acciones", según Joanne Hsu, directora de Surveys of Consumers.

Las acciones de aerolíneas fueron fuertes con la esperanza de que más confianza entre los hogares estadunidenses se traduzca en más gasto en viajes. Eso incluyó ganancias del 9.2% para United Airlines, 7.6% para Delta Air Lines y 7.5% para American Airlines.

Las acciones más pequeñas en el índice Russell 2000 saltaron un 3.4%, aproximadamente el doble de la ganancia del S&P 500. Los beneficios de las empresas más pequeñas pueden depender más de la fortaleza de la economía que los de sus grandes rivales multinacionales.

En los mercados de valores en el extranjero, los índices subieron en gran parte de Europa.

Eso fue a pesar de que Stellantis, el gigante automotriz cuyas acciones se negocian en Italia, perdió un 25.2% después de decir que tomaría un cargo de 22 mil millones de euros, o 26 mil millones de dólares, mientras reduce su producción de vehículos eléctricos.

El fabricante de automóviles reconoció haber "sobreestimado el ritmo de la transición energética" y dijo que estaba reajustando su negocio "para alinear la empresa con las preferencias del mundo real de sus clientes".

Las acciones cayeron en gran parte de Asia, pero el Nikkei 225 de Japón subió un 0.8%. Se benefició de un aumento del 2% para Toyota Motor, que dijo que el CEO Koji Sato renunciará en abril y será reemplazado por el director financiero de la compañía, Kenta Kon.

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables. El rendimiento del Tesoro a 10 años borró una pérdida modesta anterior y se mantuvo en 4.21%, donde estaba el jueves por la noche.