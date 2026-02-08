Profeco va ahora contra casas de empeño y coloca sellos de suspensión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en cinco casas de empeño, como parte de un operativo que dio inicio el pasado 15 de enero y concluirá el 13 de febrero.

La dependencia federal informó que detectó diversas anomalías tras llevar a cabo un programa para proteger y promover los derechos de quienes acuden a estos establecimientos.

“En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia ‘Casas de Empeño y Entidades Comerciales 2026’, que se realiza en todo el país durante la cuesta de enero, la Profeco ha colocado cinco sellos de suspensión en igual número de establecimientos”, informó la dependencia en un comunicado.

Añadió que las acciones iniciaron el pasado 15 de enero y concluirán el 13 de febrero.

Con corte al día 28 se realizaron 687 visitas de vigilancia a casas de empeño y 99 visitas de verificación de las cuales cinco derivaron en suspensión. También se realizaron visitas de vigilancia a 14 entidades comerciales, detalló la Procuraduría.

De los establecimientos que se hicieron acreedores a sello de suspensión, uno se colocó en EMP 19-2 Prestamil o Grupo Emnamex, en el estado de Chiapas, por no acreditar su contrato con constancia vigente, expuso la Profeco.

Otro se situó en el comercio Deseas Dinero o Grupo Financiero Leocec, en el estado de Guanajuato, ya que no presentó de forma física el registro de casa de empeño.

De igual manera, en dos sucursales de Fácil Empeños, en Ciudad de México, se puso un sello en cada una de ellas por utilizar un contrato de adhesión que presenta diferencias contra el registrado ante la Procuraduría.

La dependencia añadió que Multicompany Business Center, en Ciudad de México, se hizo acreedor a un sello de suspensión por utilizar un contrato de adhesión que no se encuentra registrado ante la institución.

El programa, indicó el comunicado, está a cargo del personal de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, que vigila el cumplimiento de disposiciones de parte de casas de empeño y proporciona orientación a la población.

En el periodo que se reportó, además de las visitas de vigilancia y de verificación, se han puesto mil 035 decálogos de los derechos de las y los consumidores y se han proporcionado 769 asesorías a quienes lo han solicitado en áreas de mayor afluencia, señaló la Profeco.

La institución anunció que continuará con el desarrollo de este operativo y recordó a los consumidores que antes de acudir a uno de estos establecimientos es importante que verifique que cuente con su inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco.

En ese contexto invita a denunciar irregularidades y presentar quejas a través de sus medios de contacto: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial, así como los correos electrónicos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.