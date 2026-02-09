Canaco prevé derrama de más de 6 mil millones de pesos por San Valentín

Venta de peluches con motivo del Día del Amor y la Amistad. Foto: Cuartoscuro / Graciela López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) estimó que este año las celebraciones del Día de San Valentín generarán una derrama económica de 6 mil 358 millones de pesos.

En un comunicado, el organismo empresarial precisó que la cifra representa un incremento real de 2.5% respecto a 2025 y consolida al 14 de febrero como la fecha comercial más relevante del primer trimestre para el sector comercio y servicios en la metrópoli.

La CANACO CDMX prevé que los capitalinos gasten entre 950 y mil 800 pesos en obsequios y experiencias durante la festividad.

Entre los giros con mayor dinamismo se ubican restaurantes, cines, teatros, ropa y calzado, perfumería, joyería y accesorios.? En tanto, el sector hotelero estima una ocupación de 85%.

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo: “La madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta en 2026 han permitido que los comercios locales se adapten mejor a las necesidades de los jóvenes consumidores, quienes este año priorizan eventos para redes sociales y cenas temáticas”.