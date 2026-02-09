Familias sin ingreso y menos patrones, así arranca 2026 en materia laboral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mes de enero de 2026, en plena administración de Claudia Sheinbaum Pardo, representaría uno de los peores tanto en términos de la generación de empleos formales como para el registro patronal; es decir, hubo más mexicanos que dejaron de recibir un salario y familias que iniciaron el año con menos certidumbre.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el año comenzó con un total de 22.5 millones de puestos de trabajo registrados en enero. Sin embargo, esa cifra implicó que 8.1 mil mexicanos perdieran sus empleos formales respecto a diciembre de 2024, lo que equivale a una baja mensual de 0.04%.

La situación pesa más cuando se observa el comportamiento histórico. Enero, tradicionalmente, ha sido un mes de creación de empleo.

En los últimos 10 años hasta 2025, este mes mostró en promedio una generación de 91.3 mil empleos, es decir, un crecimiento mensual de 0.45%. Era el mes que marcaba el arranque, la recuperación tras los ajustes estacionales de diciembre.

De acuerdo con datos disponibles desde 2001, enero únicamente ha registrado destrucción de empleo en dos ocasiones, en 2009 y ahora en 2026.

En 2009, en plena crisis económica mundial, se perdieron 105 mil puestos en el primer mes.

Hay menos generadores de empleo formal en México

En cuanto al registro patronal, el IMSS reportó un total de 1 millón de patrones en enero, lo que implicó una disminución de 5.8 mil patrones respecto al mes anterior; esto implica que cada patrón que desaparece del registro implica una empresa que cerró o dejó la formalidad.

Con este resultado, el total de patrones acumula disminuciones mensuales en 20 de los últimos 21 meses.

En comparación con enero del año pasado, se registran 25.9 mil patrones menos. En términos porcentuales, esto equivale a una contracción anual de 2.48%, con lo que se suman 19 meses consecutivos de disminuciones anuales.

Una racha así no se observaba desde el periodo entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal cayó durante 30 meses consecutivos.