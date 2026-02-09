Industria minera reclama al gobierno por inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un momento en el que los minerales críticos de México se han puesto como tema principal para la renegociación del T-MEC, y tras la desaparición de un grupo de mineros en Sinaloa, con la posterior localización de algunos de sus cuerpos, el sector minero del país expuso que se encuentra en una situación de vulnerabilidad.

Mediante un posicionamiento conjunto, el CIMMGM (Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México), la CAMIMEX, la Cancham México, el Clúster Minero de Sinaloa, la AMSAC (Asociación de Mineros de Sonora A.C.) y Minería Siglo XXI señalaron que están fijando “una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia”, al tiempo que señalaron que no hay “garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”.

En el documento, las organizaciones subrayaron la gravedad de lo ocurrido y rechazaron cualquier normalización de la violencia contra trabajadores del sector.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada. Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, sostiene el posicionamiento.

De manera paralela, solicitaron que sea “prioridad absoluta” la localización “con vida” de los compañeros que aún permanecen desaparecidos, con el objetivo de que puedan regresar a casa con sus familias, donde pertenecen. El llamado enfatiza que la seguridad de quienes laboran en actividades extractivas debe ser un compromiso real y no un pronunciamiento simbólico.

Las organizaciones y empresas también expresaron su pésame a las familias y seres queridos de sus compañeros Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández.

“Hallados sin vida e identificados hasta al momento por las autoridades, colegas de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad junto con otros mineros, el pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, Sinaloa”, se lee en el documento.