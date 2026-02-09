Peso gana a pesar de datos de inflación

El precio del dólar a principios de este 2026 . Foto: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 9 de febrero el peso inicia la sesión con una apreciación de 0.20%, al cotizar alrededor de 17.23 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.

Durante las primeras operaciones, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.28 y un mínimo de 17.20 pesos por billete verde.

Para el área de análisis de Banco Base, el dólar pierde terreno luego de que en medios financieros circulara información sobre que el gobierno de China ha solicitado a instituciones financieras privadas en ese país reducir su posición en instrumentos del Tesoro de Estados Unidos.

De confirmarse, el dólar aceleraría su debilitamiento como divisa de reserva y subiría el costo de la deuda de Estados Unidos”, sostiene el análisis.

Según información disponible a noviembre de 2025, China se mantiene como el tercer mayor tenedor extranjero de deuda estadunidense, únicamente por detrás de Japón y Reino Unido.

Por su parte, Grupo Monex señaló que el peso se ve impulsado a pesar de los datos de inflación en México, los cuales mostraron un repunte en enero de la inflación subyacente a su nivel más alto desde marzo de 2024, moderando las expectativas de recortes en la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico).

Se suma que, en México, está programado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publique los datos de puestos de trabajo correspondientes al mes de enero.