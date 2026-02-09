Vienen más alzas de precios, aranceles y Mundial presionarán la inflación en 2026: Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de que se comenzó 2026 con un repunte de la inflación anual, específicamente en enero, la Dirección de Estudios Económicos de Banamex anticipa que los efectos de los aranceles que entraron en México en vigor se presentarán de manera gradual sobre la inflación de mercancías a lo largo de 2026.

Derivado de un análisis publicado este 9 de febrero, la institución señaló que sí hay un impacto por las medidas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ante países con los que no se tiene tratado de libre comercio.

La decisión de imponer aranceles, sostiene, puede leerse como una estrategia de protección comercial, pero introduce un factor de presión adicional sobre los costos de producción. Insumos más caros, especialmente aquellos que dependen del exterior, terminan reflejándose en mercancías más caras.

Banamex sostiene que no será un impacto inmediato: anticipa que irá filtrándose poco a poco en los precios de los bienes.

Además, por el lado de la inflación anual, que aún se encuentra muy por arriba de su promedio histórico, pesan presiones acumuladas de costos, como las provenientes del incremento acumulado de los salarios.

El impacto del Mundial

A estas presiones también se suma el verano. De acuerdo con el análisis, habría mayores presiones en ese periodo por el impacto del Mundial de futbol, un evento que tiende a recalentar la demanda de servicios como hospedaje, transporte y alimentos.

En conjunto, se anticipa un repunte hacia 4.5% anual en la inflación subyacente, seguido de otro pico alrededor de junio y julio, con una disminución gradual en la segunda mitad del año.

“Para la inflación no subyacente anual, estimamos que seguirá con incrementos graduales, lo que respondería a aumentos en la inflación de agropecuarios conforme se acerque a su promedio histórico, mientras que proyectamos que la inflación de energéticos se mantendría baja por la disminución estimada de las referencias internacionales”, se lee en el documento.

Las proyecciones parten de lo expuesto en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación subyacente ascendió a 0.60% mensual y a tasa anual se ubicó en 4.52%, su mayor lectura en 22 meses, con un fuerte aumento en mercancías alimenticias y un incremento más moderado en servicios.

Con cifras desestacionalizadas, la subyacente mensual anualizada habría aumentado a 6.0% desde 4.0% un mes antes.