La OPEP+ aumenta la producción de petróleo tras los ataques a Irán

Pescadores trabajan frente a petroleros al sur del estrecho de Ormuz, el 19 de enero de 2012, frente a la ciudad de Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos. . Foto: AP/Kamran Jebreili

NUEVA YORK (AP).- Este día, ocho países que forman parte del cártel petrolero OPEP+ anunciaron que aumentarán la producción de crudo luego de que las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron un gran ataque contra Irán y el país respondió con ataques de represalia contra Israel e instalaciones militares estadounidenses en el Golfo, interrumpiendo los envíos de petróleo de la región.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, en una reunión dominical prevista antes del inicio de la guerra, anunció que aumentará la producción en 206 mil barriles diarios en abril, superando las previsiones de los analistas. Entre los países que incrementarán la producción se encuentran Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

Los ataques en toda la región, incluyendo a dos buques que navegaban por el Estrecho de Ormuz , la estrecha boca del Golfo Pérsico, podrían restringir la capacidad de los países para exportar petróleo al resto del mundo. Esto probablemente resultaría en un aumento de los precios del crudo y la gasolina, según expertos en energía.

Aproximadamente 15 millones de barriles de petróleo crudo al día, aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se transportan a través del Estrecho de Ormuz , lo que lo convierte en el punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo, según Rystad Energy. Los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irán cerró temporalmente partes del estrecho a mediados de febrero para lo que afirmó ser un ejercicio militar. Nuevas interrupciones en ese canal de navegación podrían provocar una disminución del suministro y un aumento de los precios del petróleo.

“Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por el Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial, lo que significa que los mercados están más preocupados por la capacidad de movimiento de los barriles que por la capacidad disponible en teoría”, declaró Jorge León, vicepresidente sénior y jefe de análisis geopolítico de Rystad, en un correo electrónico. “Si los flujos a través del Golfo se ven limitados, la producción adicional proporcionará un alivio inmediato limitado, lo que hace que el acceso a las rutas de exportación sea mucho más importante que los objetivos de producción principales”.

Irán exporta aproximadamente 1,6 millones de barriles de petróleo al día, principalmente a China, que podría verse obligada a buscar suministro en otros lugares si se interrumpen las exportaciones iraníes, otro factor que podría aumentar los precios de la energía.

Los expertos en energía creen que los precios del petróleo podrían dispararse cuando los barriles comiencen a cotizar a finales del domingo. Los analistas de Rystad anticipan que el precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, podría subir 20 dólares al inicio de la jornada.

El barril de crudo Brent cerró el viernes a un máximo de siete meses de 72,87 dólares.