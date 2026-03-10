Abatimiento de "El Mencho" impacta al comercio nacional; ventas cayeron 6.5%

Un hombre con una careta en el pasillo de congelados. Foto: Alejandro Saldívar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la ola de violencia registrada el pasado domingo 22 de febrero, por el operativo de la captura de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, las ventas minoristas a nivel nacional cayeron 6.5% a comparación de la semana anterior.

De acuerdo con un análisis elaborado por NielsenIQ (NIQ), empresa de inteligencia del consumidor, la disminución se generó en especial en la región Occidente y el Bajío, precisamente donde se concentraron los episodios de violencia posteriores al operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ejemplo, en Guadalajara, Jalisco, e Irapuato, Guanajuato, el indicador de reducción de ventas cayó 20.9% y 20.7% respectivamente, a comparación de su semana anterior.

Mientras que, en León, también ubicado en Guanajuato, la caída fue del 20.5%.

Otras localidades, como Tepic, Nayarit, presentaron una caída de 18.5%; en Morelia, Michoacán, cayeron 16.1%, y Puerto Vallarta, Jalisco, la disminución fue de 16.1%.

El estudio de NIQ precisó que la interrupción de actividades en algunos estados, generados por bloqueos en carreteras federales, generaron una caída en el volumen de consumo de los mexicanos.

“La crisis de inseguridad que se detonó el pasado domingo 22 de febrero provocó que el consumo presentara una desaceleración en los autoservicios, impactando la dinámica comercial a nivel nacional”, dijo al respecto la directora de Customer Success para NIQ México, Raquel Jiménez.

Cambios en los productos

El análisis de la consultora sostiene que por esta violencia generada también se presentó un cambio en las prioridades de compra, “donde el consumidor ha migrado de productos de consumo inmediato a artículos de previsión y larga vida de anaquel”.

Y es que cuando la incertidumbre aumenta, los consumidores dejan de comprar productos para el momento, como refrescos; y se abastecen de artículos que pueden almacenar durante más tiempo.

Por ejemplo, en el mercado de Guadalajara, categorías como de refrescos presentaron una caída en el consumo de 14.7%, esto comparando con la semana anterior al evento.

Por el contrario, se identificó un crecimiento atípico en la demanda de botiquines, sardinas y atún enlatado.

“Es relevante destacar que productos con larga vida en el anaquel, como las sardinas y los botiquines, han ganado relevancia frente al consumo habitual de refrescos y botanas (...) Los factores externos de seguridad actúan como un disruptor crítico en la cadena de valor, alterando no solo la logística de distribución, sino la psicología del gasto y la composición del ticket promedio en el corto plazo”, sostiene el documento.

Impacto económico

El análisis de NIQ no es el único en detallar el impacto generado por el abatimiento de “El Mencho”. Y es que de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se generó un impacto por 254 millones de pesos en siniestros al sector asegurador.

La cifra proviene de una actualización sobre los siniestros extraordinarios de bienes asegurados reportados entre el 22 y el 25 de febrero, periodo en el que se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y actos vandálicos en la región Occidente del país, tras la muerte del líder del cártel.

Según el reporte del organismo que agrupa a las aseguradoras en México, se han recibido 104 reportes por siniestros de daños, excluyendo autos, y 881 reportes relacionados con vehículos.

El corte, con fecha del 3 de marzo de 2026, precisa que hasta el momento se han estimado daños en 765 siniestros, mientras que el resto continúa en proceso de valuación por parte de las compañías aseguradoras.

“La cobertura de dichos siniestros asciende a 254 millones de pesos, monto que se irá cubriendo en los siguientes días por cada compañía”, señaló el análisis.