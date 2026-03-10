El peso gana terreno a la espera de resolución del conflicto en Irán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la sesión de este martes 10 con una apreciación de 0.28%, cotizando en alrededor de 17.56 pesos por dólar, con datos de Bloomberg.

En la sesión nocturna, el tipo de cambio tocó un máximo de 17.69 y un mínimo de 17.51 pesos por billete verde.

De acuerdo con el análisis matutino de Banco Base, el peso gana fuerza porque el dólar estadunidense retrocede luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el conflicto en Oriente Medio podría terminar “muy pronto”.

Las declaraciones del mandatario redujeron momentáneamente la demanda global por activos refugio como el dólar.

Asimismo, Trump afirmó que la Marina de Estados Unidos escoltará a los buques petroleros que transiten por la región con el objetivo de garantizar un flujo estable de crudo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

“Cabe recordar que este paso marítimo es clave para el comercio energético global, ya que cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo transita por esta vía”, sostiene el documento.

De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero Monex, el precio de las materias primas energéticas también presentó un ajuste a la baja después de haber alcanzado máximos de varios años, impulsados por la tensión geopolítica en Oriente Medio.

“No obstante, persiste el sentimiento de cautela ante un posible repunte de la volatilidad, mientras que un grupo de ministros del G7, relacionados al tema energético, se reunirán en París para debatir sobre una posible liberación de suministro petrolero”, sostiene el análisis.